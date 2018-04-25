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TOP,Перекресток мнений

Риск распада ЕС миновал

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

После того как лидеры стран — членов Евросоюза (ЕС) окончательно договорились о фонде восстановления европейской экономики и новом бюджете Сообщества, литовский экономист Жигимантас Маурицас , комментируя это решение, сказал, что страна получает довольно щедрую субсидию, однако ей придется должным образом эти средства использовать, инвестируя в проекты с высокой экономической отдачей. 

Общая сумма европейской помощи Литве в новой финансовой перспективе составит 14,5 млрд евро — на 1,7 млрд евро больше, чем в 2014-2020 годах. Кроме того, из нового Фонда восстановления европейской экономики Литва должна получить 2,4 млрд евро субсидий и до 3 млрд евро кредитов. 

По словам главного экономиста банка Luminor, ЕС сделал жест солидарности в трудный период и гарантировал, что разговоры о вероятном распаде Сообщества в ближайшее время должны прекратиться. 

«Это, наверное, лучшая новость для нас, так как Литва представляет собой небольшую открытую экономику, зависимую от экспортных рынков, и именно этот аспект, хотя он особо не  подчеркивается, является важнейшим для страны», — сказал BNS Ж. Маурицас.

«Получив такую «конфетку», и Италия, и Испания, и страны Южной Европы будут благожелательнее относиться к ЕС, и возделывание почвы, которая может привести к выходу тех или иных стран из Сообщества, прекратится. Этот риск снижен, и, поскольку план рассчитан на довольно длительный срок, для единства ЕС это вполне положительный сигнал», — добавил он. 

Самым большим вызовом для Литвы, по его словам, будет надлежащее использование финансовой помощи — стране следует поощрять привлечение инвестиций в промышленность, инвестировать в стимулирование нейтральной для климата и цифровой экономики. 

Литва сможет позаимствовать из Фонда восстановления европейской экономики до 3 млрд евро, однако Ж. Маурицас считает, что заимствовать не стоит. По его словам, в условиях избытка денег возникает риск того, что они будут использоваться неэффективно.

«Мы можем спровоцировать кратковременный «пузырь» и потом, спустя семь лет, оказаться у разбитого корыта. Деньги всегда должны быть в недостатке, так как тогда принимаются более эффективные решения, а если возникает понимание того, что это избыточные деньги, то начинаются траты налево и направо, что ни к чему хорошему не ведет», — сказал он.

Жигимантас Маурицас, главный экономист банка Luminor

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