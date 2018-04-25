Что делать, завидев проблесковые маячки

Между тем специалист заметил, что не все руководствуются этим правилом, и некоторые водители съезжают вправо, а некоторые – влево, и как отмечает Йонас Давидонис, иногда это не так уж и плохо. Между тем водители должны всегда оценить ситуацию, чтобы остановиться как можно безопаснее. В инструкции патрульной службы четко указано, что, перед тем как остановить автомобиль, полицейские должны оценить все обстоятельства и убедиться, что остановленный автомобиль не мешает другим участникам движения и стоит там, где нет знаков о запрещенной стоянке или остановке.

Если вас остановили, сохраняйте спокойствие и не совершайте резких и необдуманных действий. В первую очередь, как отмечают сами полицейские, остановленный водитель должен оставаться в автомобиле. Нередко водители выходят из автомобиля и начинают выяснять причину остановки, что запрещено Правилами дорожного движения. По словам представителей полиции, выходить из транспортного средства водитель может, только получив разрешение патрульного. Общаться же с должностным лицом можно открыв окно или дверку автомобиля.

В случае необходимости полицейские сами попросят выйти из автомобиля и пройти, чтобы просмотреть видеоматериал или сесть в автомобиль полиции. Запомните, без просьбы или разрешения должностных лиц из машины не может выходить никто, поэтому пассажиры остановленного автомобиля также должны оставаться в нем. Это делается исключительно из соображений безопасности, потому что иногда водителей останавливают не в самых удобных местах.

Помимо этого, многие водители все еще недоверчиво относятся к полицейским, работающим по ночам. Полиция напоминает, что в ночное время сотрудники дорожной полиции должны быть одеты в униформу со светоотражающими элементами и работать исключительно на служебном автомобиле. Следует знать, что в ночное время не должны патрулировать автомобили, не окрашенные должным образом. Кроме того, ночной экипаж всегда состоит из 2-х человек, т.е. один человек в темное время суток останавливать автомобиль не может. Ну, и конечно, место, где остановлен автомобиль, должно быть хорошо освещено.

Обратите внимание, что стоящий автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками сигнализирует о какой-либо опасности или препятствии на дороге. Поэтому водителям следует снизить скорость и в случае необходимости выполнять требования сотрудников дорожной полиции

В Кодексе административных нарушений за невыполнение правомерных требований полиции предусматриваются большой штраф – от 850 до 1200 евро — и конфискация водительских прав на срок от 3-х до 5-ти лет. Помимо этого, может быть назначена и конфискация транспортного средства.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ