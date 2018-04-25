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Транспорт

Что делать, завидев проблесковые маячки

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Завидев полицейский автомобиль, подъезжающий с включенными проблесковыми маячками, многие водители испытывают стресс и не всегда знают, как правильно себя вести в этом случае. Представитель полиции Йонас Давидонис рассказал, что в большинстве своем водители в Литве дисциплинированные и понятливые, и водителей, которые теряются, когда нужно пропустить экипаж или колонну, очень немного.

 По словам специалиста, если водитель остановился, то лучше уже стоять и не двигаться, чем пытаться выполнять какие-то маневры и таким образом создавать помехи на дороге себе и другим участникам движения. Как правильно пропускать спецавтомобили, очень подробно описано в Правилах дорожного движения.

Напомним, что участники движения должны незамедлительно уступить дорогу транспортным средствам с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На дорогах, насчитывающих не более 4-х полос в обоих направлениях, водители должны остановиться на обочине справа, если обочины нет – у самого края проезжей части. Если места на правой обочине нет, водитель должен просто остановиться, и, если нет места для маневра – оставаться на месте.

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Между тем специалист заметил, что не все руководствуются этим правилом, и некоторые водители съезжают вправо, а некоторые – влево, и как отмечает Йонас Давидонис, иногда это не так уж и плохо. Между тем водители должны всегда оценить ситуацию, чтобы остановиться как можно безопаснее. В инструкции патрульной службы четко указано, что, перед тем как остановить автомобиль, полицейские должны оценить все обстоятельства и убедиться, что остановленный автомобиль не мешает другим участникам движения и стоит там, где нет знаков о запрещенной стоянке или остановке.

Если вас остановили, сохраняйте спокойствие и не совершайте резких и необдуманных действий. В первую очередь, как отмечают сами полицейские, остановленный водитель должен оставаться в автомобиле. Нередко водители выходят из автомобиля и начинают выяснять причину остановки, что запрещено Правилами дорожного движения. По словам представителей полиции, выходить из транспортного средства водитель может, только получив разрешение патрульного. Общаться же с должностным лицом можно открыв окно или дверку автомобиля.

В случае необходимости полицейские сами попросят выйти из автомобиля и пройти, чтобы просмотреть видеоматериал или сесть в автомобиль полиции. Запомните, без просьбы или разрешения должностных лиц из машины не может выходить никто, поэтому пассажиры остановленного автомобиля также должны оставаться в нем.  Это делается исключительно из соображений безопасности, потому что иногда водителей останавливают не в самых удобных местах.

Помимо этого, многие водители все еще недоверчиво относятся к полицейским, работающим по ночам. Полиция напоминает, что в ночное время сотрудники дорожной полиции должны быть одеты в униформу со светоотражающими элементами и работать исключительно на служебном автомобиле. Следует знать, что в ночное время не должны патрулировать автомобили, не окрашенные должным образом. Кроме того, ночной экипаж всегда состоит из 2-х человек, т.е. один человек в темное время суток останавливать автомобиль не может. Ну, и конечно, место, где остановлен автомобиль, должно быть хорошо освещено.

Обратите внимание, что стоящий автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками сигнализирует о какой-либо опасности или препятствии на дороге. Поэтому водителям следует снизить скорость и в случае необходимости выполнять требования сотрудников дорожной полиции

 В Кодексе административных нарушений за невыполнение правомерных требований полиции предусматриваются большой штраф – от 850 до 1200 евро — и конфискация водительских прав на срок от 3-х до 5-ти лет. Помимо этого, может быть назначена и конфискация транспортного средства.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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