Дан Позняк олимпийский чемпион из Литвы

Когда пришел черед соревнований самого серьезного уровня, Позняк выступал уже в рамках второго среднего веса (до 75 кг), а вскоре перешел и в полутяжи (до 81 кг). В 1960 году он стал победителем молодежного первенства СССР и занял второе место на взрослом чемпионате Союза, уступив в финале Валерию Попенченко. На следующий год, уже перейдя в полутяжи, Дан стал третьим на чемпионате СССР (интересно, что тогда же его родной брат Ян Позняк завоевал бронзовую медаль в категории до 71 кг). К тому времени его уже приметили тренеры национальной сборной. С 1960 до 1966 года Дан служил в Вооруженных Силах СССР и перешел под опеку тренера А. Левицкаса, с которым впоследствии и добился наибольших успехов. Правда, дебют на крупном международном турнире оказался для Позняка не слишком удачным – выступления на первенстве Европы 1961 года, которое проходило в Белграде, он прекратил уже на стадии четвертьфинала.

В 1962 году Дан становится чемпионом Союза и входит в основной состав сборной команды страны. На чемпионате Европы 1963 года, который состоялся в Москве, Позняк завоевал серебряную медаль, уступив в финальном поединке сильному поляку Збигневу Петшиковскому. На Олимпиаду 1964 года Дану попасть не удалось, поскольку на «отборочном» чемпионате страны он уступил в полуфинале другому отличному советскому бойцу Алексею Киселеву, который впоследствии на токийском ринге выиграл серебро.

Настойчивый Дан и не думал отчаиваться. Уже в следующем году он взял реванш у Киселева в финале союзного первенства и поехал на чемпионат Европы в Берлин, где сумел подняться на высшую ступень пьедестала почета. Тогда трем его оппонентам не удалось дождаться финального гонга и лишь соперник в финале ушел с ринга на своих двоих. После этого Позняк был удостоен звания заслуженного мастера спорта.

После годичной паузы Дану удалось повторить золотой дубль – победить на чемпионате страны и на первенстве Европы. И опять в финале главного союзного соревнования был повержен Алексей Киселев. А на чемпионате Европы два противника были побеждены досрочно, а двое других – по очкам. Причем, как и двумя годами ранее, в финале европейского первенства в Риме Позняк одолел своего старого противника Петера Гербера из ФРГ. 1968 год стал для вильнюсца еще более успешным. На чемпионате СССР он снова одержал победу в финале над Киселевым (общий счет их официальных встреч завершился с минимальным преимуществом Позняка – 3:2) и таким образом забронировал себе место в олимпийской команде, которая готовилась к поездке в Мехико.

Из всех членов сборной команды того времени именно опытный 29-летний Дан Позняк рассматривался руководителями советского бокса как самый реальный претендент на золотую олимпийскую медаль. На ринге Дан всегда был предельно собран, уравновешен и уверен в своих силах. Впрочем, именно эти качества ему были присущи и в обычной жизни. Хладнокровного Позняка было трудно вывести из себя, точно также и во время боя он никогда не терял головы. Как вспоминал Дан Иванович, еще в самом начале занятий боксом, будучи «мелким», он, дабы не попадать под раздачу своих более габаритных сверстников, уделял много внимания шлифовке приемов защиты.

Это очень помогло ему в дальнейшей карьере. Также он довел до совершенства работу левой рукой – его жесткий кинжальный джеб был просто-таки непреодолимым препятствием для большинства соперников. Умело пользуясь им, Дан в неторопливом темпе готовил свой коронный удар справа. И вот, когда противники раскрывались, их защиту мгновенно пронзал убойный правый прямой, который для многих становился фатальным. К тому же Позняк обладал редким для большинства боксеров качеством – он мог одинаково успешно работать на любой дистанции. А его тактической грамотности могли позавидовать многие маститые бойцы.

Все эти свои умения и наработки Дан с успехом использовал на олимпийском ринге в Мехико. В 1/8 финала он нокаутировал во втором раунде кубинца Грегорио Альдаму. В четвертьфинале со счетом 5:0 был разгромлен представитель ГДР Юрген Шлегель. В полуфинале, по мнению всех пяти боковых судей, Позняк оказался сильнее болгарина Георгия Станкова. А финал был выигран и вовсе без боя – румын Ион Моня зашел в раздевалку и сообщил настраивавшемуся на поединок Дану, что он получил серьезное повреждение в предыдущем бою и на ринг сегодня не выйдет. Были ли у румына настоящие повреждения или он просто благоразумно решил не попадать «под раздачу» Позняка, которому он уже проигрывал техническим нокаутом во 2-м раунде на чемпионате Европы 1967 года, неизвестно. Так или иначе, Дан поднялся на высшую ступень олимпийского пьедестала почета, и в тот день в Мехико в третий раз зал стоя слушал гимн Советского Союза.

После такого триумфа Позняк имел полное право почивать на лаврах. Но, видимо, принимая во внимание свой возраст, Дан решил еще немного побоксировать на самом высоком уровне в свое удовольствие. И в следующем, 1969 году он в третий раз становится чемпионом Европы. Свой последний большой титул он завоевал в столице Румынии Бухаресте. Примечательно, что в финале он одолел того же соперника по олимпийскому финалу – Иона Моню. В этот раз, перед лицом родной публики, румын, конечно же, не мог не выйти на ринг. Но домашние стены не помогли ему – и, как итог, разгромное поражение по очкам от ставшего уже трехкратным чемпиона Европы. Этот триумф стал завершающим для выдающегося советского боксера Дана Позняка.

Нужно было давать дорогу молодым. Дан Иванович с присущей для себя основательностью погрузился в тренерскую и судейскую деятельность. Особенно удачной получилась последняя: за считанные годы – с 1969 по 1974 – Позняк прошел путь от судьи республиканской категории до судьи АИБА (Международной ассоциации любительского бокса), которая давала ему право и возможность обслуживать соревнования боксеров-любителей самого высокого мирового уровня, включая, разумеется, и олимпийские игры.

Фото ИТАР-ТАСС Уткин Игорь, Яковлев Александр/Предоставлено фондом ВАРП

Но и как тренер он достиг приличного уровня: сначала работал в «Трудовых резервах», с 1976 по 1983 входил в коллектив тренеров сборной СССР, затем несколько лет возглавлял национальную команду Сейшельских островов. После возвращения в Литву руководил молодежным спортивным клубом. В последние годы жизни работал спортивным организатором в одном из профтехучилищ Вильнюса и возглавлял на общественных началах Вильнюсский олимпийский клуб. Дан Иванович уже не мог похвастать крепким здоровьем, но в силу своего замкнутого характера не считал нужным жаловаться и изливать душу окружающим.

4 февраля 2005 года у выдающегося спортсмена случился инфаркт миокарда. В память о первом литовском олимпийском чемпионе с 2006 года в Вильнюсе проводится Кубок Дана Позняка – международный турнир, на который ежегодно съезжаются молодые боксеры из разных стран мира.

Справка

Дан Иванович Позняк (217 боев, 203 победы)

Родился 19 октября 1939 года – умер 4 февраля 2005 года.

Достижения: Выдающийся советский боксер-любитель. Олимпийский чемпион 1968 г., трехкратный чемпион Европы 1965, 1967, 1969 гг. и серебряный призер 1963 г., четырехкратный чемпион СССР 1962, 1965, 1967, 1968 гг. в полутяжелом весе (до 81 кг), заслуженный мастер спорта (1965 г.)

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