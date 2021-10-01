Что думают жители о бустерной вакцине

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Бустерной дозой вакцины от коронавируса привились бы 42,4% взрослых жителей Литвы – меньше, чем вакцинированных первой дозой, показали данные проведенного компанией Vilmorus по заказу BNS социологического опроса.

В Литве хотя бы одной дозой вакцины привито более 72% взрослых.

20,3% респондентов заявили, что у них нет мнения о третьей дозе, 18,7% — что бустерной дозой вакцины не будут прививаться, 18,5% ответили, что вообще не прививались.

Между тем социолог Vilmorus Владас Гайдис отметил, что среди уже привитых жителей страны половина привилась бы и третьей дозой.

«Более половины привитых – около 52%, согласно опросу, готовы получить бустерную дозу вакцины», – отметил он.

Однако он обратил внимание, что данный опрос показывает скорее тенденцию, так как у респондентов не спрашивали, привились ли они, они сами могли выбрать один из четырех вариантов ответа.

В. Гайдис заметил, что, к сожалению, во время опросов не удается опросить самую пассивную часть общества. Это касается не только вопросов вакцинации, но и, к примеру, голосования на выборах.

Он добавил, что корреляция между положительной оценкой вакцины и «рациональностью, доверием к мировому устройству и знаниям» сохраняется: благоприятно оценивают бустерную дозу вакцины обладатели более высокого уровня образования.

«Среди привитых больше тех, кто будет и дальше прививаться, более склонны прививаться пожилые, свыше семидесяти, имеющие высшее образование, жители крупных городов», – отметил социолог.

Профессор Биотехнологического института Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене считает, что сомнения в обществе о бустерной дозе может стимулировать неопределенность: в настоящее время неизвестно, будет ли третья доза рекомендована всем жителям Литвы и когда.

«Когда началась вакцинация, шли разговоры о двух дозах или об одной дозе вакцины Johnson & Johnson, и я могу понять, что часть общества ощущает себя обманутой, дескать, сначала говорили одно, а теперь — другое», – считает профессор.

А. Жвирблене выразила надежду, что процент сторонников третьей дозы будет расти, когда будет больше привитых третьей дозой в обществе, это станет обычным, известным фактом.

Также она считает, что молодым людям ревакцинация будет необходима позже и, видя пример людей более старшего возраста, они легче примут это решение, а общественное мнение будет меняться, так как страхи существуют просто потому, что нет опыта.

Поэтому, добавила она, результат опроса среди людей более старшего возраста можно оценить как хороший: среди жителей страны 70 лет и старше положительно оценивают ревакцинацию 53,7% респондентов.

По мнению А. Жвирблене, для поддержания иммунизации общества важно понять, что заставляет сомневаться пятую часть опрошенных, которые указали, что не определились.

«Это показывает, что эти люди не настроены против, но, возможно, им недостает информации», – отметила профессор.

Она подчеркнула, что в обществе существует сильное разделение в вопросе вакцинации, поэтому важно не усуглублять его, а пытаться понять причины — почему эти люди не решаются вакцинироваться.

Среди возможных причин профессор упоминает осторожность.

«Пока нет полной уверенности, что это необходимо и не повредит, человек осторожно принимает решение. Может быть, это и объясняет такое отношение в обществе», – считает А. Жвирблене.

Опрос проводился 9-16 сентября. По телефону было опрошено 1003 жителя Литвы от 18 и старше. Участники опроса должны были ответить на вопрос: Правительство объявило, что планирует осенью создать возможность для жителей вакцинироваться дополнительной, бустерной дозой вакцины от коронавируса (COVID-19). Привьетесь ли вы или нет этой бустерной дозой?

Ответили: да, привьюсь – 42,4%; нет – 18,7 %; совсем не прививался 18,5%; не знаю / у меня нет мнения – 20,3%.

Максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ