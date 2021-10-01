Летом этого года заявления на пособие по безработице подало вдвое меньше людей, чем в прошлом году, а в августе, впервые в этом году, уволено больше людей, чем трудоустроено, сообщает Содра.

По словам директора Содры Юлиты Варанаускене, за пособием по безработице обращаются реже, потому что «есть рабочие места, не хватает работников». По ее словам, только за август Содра получила почти 24 тыс. прошений на получение пособий по безработице, что на 41% меньше, чем год назад.

Почти 91 тыс. человек получила пособие по безработице в феврале, в апреле — 85,5 тыс., в июне — 72,6 тыс., в июле — 68 тыс., в августе — 67,5 тыс. Глава Содры считает, что осенью существенного роста выплат не будет, хотя в октябре они могут увеличиться, если прекратятся сезонные работы.

За восемь месяцев пособий по безработице было выплачено на 200,3 млн евро — на 17,7 млн ​​евро (8,1%) меньше запланированного, но на 10,1 млн евро (5,3%) больше, чем в прошлом году.

В этом году Содра намеревается выделить на эти выплаты 314 млн евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ