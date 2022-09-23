Что Европа будет делать с российскими уклонистами

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в четверг заявил, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

«Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы», – пояснил глава ческого МИД.

Латвия

Глава МИД Латвии заявил, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят уехать из страны во избежание объявленной мобилизации.

В условиях, когда некоторые граждане России, подлежащие военному призыву, могут убегать из страны, Латвия не только усилила правила продления временного вида на жительство россиянами, но и фактически исключила возможность получения россиянами долгосрочных виз в связи с трудоустройством в Латвии или в другой стране-участнице Организации экономического сотрудничества и развития.

Литва

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва и другие страны не обязаны спасать граждан России от мобилизации, и было бы нецелесообразно принимать по гуманитарным соображениям россиян, которые недавно поддерживали войну.

«Война началась в 2014 году, а это вторжение началось 24 февраля. У людей было достаточно времени, чтобы решить, какую позицию они занимают в этой войне.

Я бы не поняла такой ситуации, когда мы пускаем людей в Литву из гуманитарных соображений только потому, что война для них была ок, когда ты видишь ее по телевизору, сидя на диване, а стала не ок, когда твое правительство и твой Шойгу пригласили тебя вступить в армию и предложили принять участие в этой войне своим физическим телом», — сказала премьер-министр Литвы.

По мнению Шимоните, каждого человека нужно оценивать по его заслугам, рискам, с которыми он сталкивается, и его позиции — и было бы хорошо, если бы она была последовательной. Шимоните заявила, что ни Литва, ни какая-либо другая страна не должна спасать от мобилизации всех российских граждан.

Финляндия

Большинство жителей Финляндии, 85%, хотят прекратить выдачу туристических виз россиянам до тех пор, пока не закончится агрессивная война России в Украине.

Кроме того, 80% опрошенных считают, что Финляндия должна запретить россиянам въезжать в Финляндию на основании уже выданных туристических виз или виз, выданных другой страной Шенгенского соглашения.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду объявил, что правительство страны разработает решение по ограничению въезда туристов из России.

«Мы сегодня решили начать подготовку национального решения относительно того, как мы можем ограничить туристический поток или полностью предотвратить его, и это национальное решение может предусматривать новое законодательство, которое будет принято очень быстро, или толкование действующего законодательства», – пояснил глава финского МИД.

Разработкой нового решения занимается внешнеполитическое ведомство Финляндии, а будет принимать его парламент, добавил Хаависто. «Финляндия не хочет быть транзитной страной даже для шенгенских виз, которые выдают другие страны, и теперь мы хотим поставить этот поток под контроль», – подчеркнул он.

Только Германия

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что страна готова принимать дезертиров из российской армии, которым «грозят суровые репрессии».

Любой, кто выступает против российского режима и поэтому находится «в большой опасности», может подать заявление на убежище из-за политических преследований, отметила она.

После того, как Кремль объявил о призыве 300 000 резервистов, многие мужчины пытались бежать из России в среду. После этого партнеры по коалиции, социал-демократы и Зеленые, призвали принимать российских дезертиров.

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн сказал: «Каждый, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень приветствуется в Германии».