После объявления в РФ частичной мобилизации Науседа созовет Госсовет по обороне

В настоящее время глава Литвы находится с визитом в США, Нью-Йорке, участвует в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Науседы, последнее решение России меняет баланс сил в Украине в количественном отношении. Он сказал, что необходимо еще больше сосредоточиться на поддержке Украины.

«Поддержка Украины сегодня жизненно необходима», — подчеркнул он.

По словам президента, ни организация так называемых референдумов в Донецкой и Луганской республиках, ни объявленная мобилизация особой неожиданностью не стали.

«На самом деле Россия явно проигрывает эту войну, у нее большие потери и она пытается эти потери покрыть, изыскиваются новые пути усиления ее вооруженных сил, ведущих боевые действия в Украине», — сказал Науседа.

«Что это значит для России? Это значит, что теперь в войну будет вовлекаться все больше людей, так как потребуется все больше пушечного мяса. Это будут молодые люди, которые не подготовлены, у которых стандарты качества не те, что годились бы для полей сражений, а значит, жертв у нас будет еще больше, а недовольство на российских кухнях, возможно, переместится и на улицы», — спрогнозировал президент Литвы.

Российский лидер Владимир Путин в среду, в своем обращении к нации впервые с начала военного вторжения в Украину объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь с опытом. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. военнослужащих.

В ответ на мобилизацию в России в Литве был повышен уровень готовности сил быстрого реагирования.

В состав ГСО Литвы входят президент, премьер-министр, председатель Сейма, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами. ГСО возглавляет президент.

Совет рассматривает и согласовывает важнейшие вопросы обеспечения и защиты безопасности государства.

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