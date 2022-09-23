Казахстан не даст вид на жительство россиянам, бегущим от мобилизации

Казахстан не станет выдавать постоянный вид на жительство гражданам России без разрешения российских властей. Причина этого заключается в том, что много россиян пытаются уехать из страны после объявления частичной военной мобилизации. Об этом сообщил спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает Радио Свобода Европа в четверг, 22 сентября.
«Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан», — объяснил он.
По словам казахского чиновника, правоохранительные и миграционные органы его страны работают в соответствии с законом.
Государственные органы в курсе ситуации относительно резкого увеличения количества граждан России, въезжающих в страну, и ведут переговоры по этому вопросу, отметил Ашимбаев.
Напомним, что Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для граждан России.
Как известно, после того, как Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в Финляндию и Грузию массово начали выезжать россияне.korrespondent.net