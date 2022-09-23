Казахстан не даст вид на жительство россиянам, бегущим от мобилизации

Фото wikipedia.org

Казахстан не станет выдавать постоянный вид на жительство гражданам России без разрешения российских властей. Причина этого заключается в том, что много россиян пытаются уехать из страны после объявления частичной военной мобилизации. Об этом сообщил спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает Радио Свобода Европа в четверг, 22 сентября.

«Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан», — объяснил он.