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Казахстан не даст вид на жительство россиянам, бегущим от мобилизации

Фото wikipedia.org

Казахстан не станет выдавать постоянный вид на жительство гражданам России без разрешения российских властей. Причина этого заключается в том,  что много россиян пытаются уехать из страны после объявления частичной военной мобилизации. Об этом сообщил спикер парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, сообщает Радио Свобода Европа в четверг, 22 сентября.

«Наши официальные учреждения не будут выдавать вид на жительство лицам, которые не предоставят документы, подтверждающие, что страна их гражданства не возражает против их переезда в Казахстан», — объяснил он.

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По словам казахского чиновника, правоохранительные и миграционные органы его страны работают в соответствии с законом.

Государственные органы в курсе ситуации относительно резкого увеличения количества граждан России, въезжающих в страну, и ведут переговоры по этому вопросу, отметил Ашимбаев.

Напомним, что Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для граждан России. 

Как известно, после того, как Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в Финляндию и Грузию массово начали выезжать россияне.

korrespondent.net

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