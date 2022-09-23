Опрос: кого жители Литвы поддержали бы на президентских выборах

Жители Литвы поддержали бы на президентских выборах бывшего президента Далю Грибаускайте и нынешнего главу страны Гитанаса Науседу, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу новостного портала Delfi и опубликованные во вторник.
По данным опроса, выполненного компанией Spinter tyrimai, за Грибаускайте проголосовали бы 17,2% опрошенных, за Науседу — 15,6%.
Следующей в рейтинге идет премьер-министр Ингрида Шимоните. За нее на президентских выборах проголосовали бы 8,4 процента опрошенных. 6 процентов опрошенных указали, что поддержали бы на выборах бывшего председателя Коллегии адвокатов Игнаса Вегеле, а 5,6% — бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса.
Следующий в рейтинге: общественный деятель Андрюс Тапинас (3,7%), лидер Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте (3,4%), министр обороны Арвидас Анушаускас (3,2%), лидер Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис (2,7%), представитель СКЗЛ Аурелиюс Верига (2,3%), спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен (2,2%), лидер Союза Отечества – Христианских демократов Литвы и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис (2%).
За других кандидатов проголосовало бы менее 2 процентов опрошенных, 5% выбрали бы другого кандидата, а еще 13,7% отметили. что не знают, за какого кандидата голосовали бы. 9% респондентов заявили, что не участвовали бы в выборах.
Опрошенные выбрали своих фаворитов по списку, предоставленному им социологами. По сравнению с июнем все изменения находятся в пределах погрешности.
Президентские выборы в Литве пройдут весной 2024 года.
Репрезентативный опрос населения был проведен 25 августа — 2 сентября, комбинированным методом опроса было опрошено 1015 жителей страны. Погрешность результатов исследования составляет 3,1 процента.
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