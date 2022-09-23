Опрос: кого жители Литвы поддержали бы на президентских выборах

Следующей в рейтинге идет премьер-министр Ингрида Шимоните. За нее на президентских выборах проголосовали бы 8,4 процента опрошенных. 6 процентов опрошенных указали, что поддержали бы на выборах бывшего председателя Коллегии адвокатов Игнаса Вегеле, а 5,6% — бывшего премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

Следующий в рейтинге: общественный деятель Андрюс Тапинас (3,7%), лидер Литовской социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте (3,4%), министр обороны Арвидас Анушаускас (3,2%), лидер Союза «крестьян» и «зеленых» Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис (2,7%), представитель СКЗЛ Аурелиюс Верига (2,3%), спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен (2,2%), лидер Союза Отечества – Христианских демократов Литвы и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис (2%).

За других кандидатов проголосовало бы менее 2 процентов опрошенных, 5% выбрали бы другого кандидата, а еще 13,7% отметили. что не знают, за какого кандидата голосовали бы. 9% респондентов заявили, что не участвовали бы в выборах.

Опрошенные выбрали своих фаворитов по списку, предоставленному им социологами. По сравнению с июнем все изменения находятся в пределах погрешности.

Президентские выборы в Литве пройдут весной 2024 года.

Репрезентативный опрос населения был проведен 25 августа — 2 сентября, комбинированным методом опроса было опрошено 1015 жителей страны. Погрешность результатов исследования составляет 3,1 процента.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено