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Что изменилось во втором полугодии?

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

С 1 июля в Литве вступили в силу изменения, связанные с выдачей бизнес-удостоверений, введением налога на автомобиль, снижением цен на электричество и газ. 

Как мы уже сообщали, с 1 июля на каждый арендуемый объект недвижимости надо брать отдельное бизнес-удостоверение. Кроме того, с 1 июля не все специалисты могут работать по бизнес-удостоверению. По данным налоговой инспекции, эти изменения коснутся лиц, занимающихся внутренней отделкой строений, ремонтом автомобилей, присмотром за детьми, оборудованием водопровода, систем отопления, кондиционеров. 

В Литве вступил в силу налог на автомобили. Налог должны платить владельцы транспортных средств M1 и N1, которые в первый раз регистрируют в Литве. Кроме того, налог будут платить все новые владельцы транспортных средств во время перерегистрации. Размер его будет зависеть от выбросов СО2, от мощности и типа двигателя и составит от 13,5 до 540 евро. Этот налог надо платить государственному предприятию Regitra.  

С 1 июля в Литве подешевело электричество и газ. Председатель Государственной службы регулирования энергетики Инга Жилене отметила, что жители за полгода сэкономят несколько десятков евро. Электричество подешевеет на 8%. К примеру, используя по 100 кВт в месяц, можно сэкономить 10 евро за полгода. По подсчетам Государственной службы регулирования энергетики, при использовании электроэнергии для отопления и подогрева горячей воды можно сэкономить около 50 евро в месяц. Газ дешевеет на 15–23%, или на 8 центов за куб. м. Постоянная часть тарифа не меняется. Потребители, которые используют газ для приготовления пищи, за полгода сэкономят около 5–6 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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