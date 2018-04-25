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Litgrid привлечет экспертов в проект электроэнергетической перемычки

Фото pixabay.com

В связи с тем, что Литва и Польша готовятся к прокладке морской электроэнергетической перемычки Harmony Link, литовская электропередающая компания Litgrid объявила о закупке консультационных услуг. 

Оператор сообщил, что привлечет экспертов с опытом оборудования высоковольтных кабелей постоянного тока и станций преобразования тока, чтобы обеспечить гармоничную реализацию проекта. 

«Мы намечаем, что консультанты дадут оценку подготовленным документам, например, техническим спецификациям и требованиям, будут предоставлять целевые консультации при возникновении технических, коммерческих, регуляционных вопросов в ходе реализации проекта», — сказала для пресс-релиза директор Департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Герда Красауске. 

В условиях закупки предусмотрено, что цена договора об услугах может составлять до 0,45 млн евро (без НДС). Предложения поставщиков ожидаются до 5 августа, а подписать договор намечается до конца третьего квартала. 

Прокладка кабеля постоянного напряжения (HVDC) мощностиью до 700 мегаватт по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. До января 2020 года было подготовлено исследование трассы в Балтийском море, с декабря 2019 года начаты и интенсивно ведутся работы по планированию территорий. В марте 2020 года компании PSE и Litgrid объявили конкурс на покупку исследования морского дна, в июне нынешнего года подписан договор с инженерной компанией и подготовке технических спецификаций перемычки. 

Литва, Латвия и Эстония до сих пор действуют в синхронном режиме в кольце БРЭЛЛ и зависимы от диспетчерской в Москве и российской энергосети. К 2025 году они намерены синхронизировать свои сети с сетями материковой Европы.

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