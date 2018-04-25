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TOP,Деньги,Экономика

Рекордные налоговые переплаты

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Как известно, 1 июля завершилась подача налоговых деклараций. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что в этом году подано 1,54 млн. деклараций, связанных с доходами, и 101 тыс. имущественных деклараций, также поступило 249 тыс. заявок о выделении части подоходного налога выбранным учреждениям. 

ГНИ в пресс-релизе указала, что большая часть жителей самостоятельно заполнила декларации, люди переплатили рекордное количество налогов. С начала года за весь период декларации представили более 1,25 млн. жителей, свыше 86% сделали это самостоятельно. В этом году доходы активно декларировали жители, которые хотели вернуть переплату налогов: 794 тыс. жителей вернули часть подоходного налога (всего на сумму 171 млн. евро, в прошлом — 699 тыс. жителей вернули 152 млн. евро). Около 315 тыс.  должны были заплатить подоходный налог — всего 178 млн. евро. 

Сейчас 414 тыс.  жителей ГНИ уже перевела 87,3 млн. евро, всем остальным переплату вернут до 31 июля. Надо отметить, что ГНИ уже проверила 567 тыс.  деклараций. Из них в 4,8% (больше 27 тыс.) установлены несоответствия. ГНИ указала, что самозанятые подавали декларации активнее, равно, как и те, кто должен был декларировать имущество. В этом году своевременно декларации подали 83% самозанятых (219 тыс. из 263 тыс.). Кроме того, поступило 97% имущественных деклараций за 2019 год, еще 3 тыс. граждан эти декларации не подали. До сих пор декларацию доходов не подали 130 тыс.  жителей (из них 44 тыс. — самозанятые). 

ГНИ просит жителей выполнить свои обязательства и после 1 июля. Следует отметить, что лица, которые не могли заплатить налоги за этот год из-за коронакризиса, получают отсрочку до конца экстремальной ситуации и в течение двух месяцев после ее отзыва, ГНИ не будет считать пеню и не будет взыскивать неуплату. Однако инспекция обращает внимание, что порядок в случае с самозанятыми — иной. Если деятельность во время карантина не была запрещена, но люди столкнулись с временными проблемами из-за COVID-19, они могут обращаться в ГНИ за помощью.

Информация «ЛК», BNS 

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