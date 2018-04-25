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В первом полугодии пожаров было меньше всего за последние 17 лет

Фото BFL/ Томаса Лукшиса

За первое полугодие этого года в Литве произошло 5190 пожаров — меньше всего за последние 17 лет и почти на треть меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщил в пятницу Департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС).

По данным ДПОС, в прошлом году за такой же период произошло 7739 пожаров. 

За первые шесть месяцев года в пожарах погибло 52 человека, среди них двое несовершеннолетних. 

Средний показатель последних пяти лет за один и тот же период составляет 57 человек, то есть в этом погибших в пожарах примерно на одну десятую меньше. 

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