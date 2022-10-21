Что лучше есть осенью и зимой  

От овощей и фруктов тоже не отказывайтесь — после Нового года в них почти не останется витаминов, поэтому старайтесь налегать на них сейчас. Добавляйте овощи в супы, готовьте теплое овощное соте в качестве гарнира к мясу, и тогда вашей фигуре ничего не будет угрожать.

Немецкий айнтопф или узбекская шурпа?

Суп — вот без чего не обойтись в холодный период года. Он должен быть горячим, густым и желательно немного островатым, чтобы чувство тепла надолго поселилось у вас внутри. По статистике, наши хозяйки чаще всего готовят борщ, щи из свежей капусты и куриную лапшу (кстати, куриный бульон — отличное средство от простуды!).

Остальные разновидности супов почему-то не столь популярны в нашей стране. И зря — попробуйте приготовить своим домашним какой-нибудь новый супчик, и они наверняка оценят это по достоинству. Армянский наваристый хаш, венгерский суп-гуляш, немецкий густой айнтопф — вариантов согревающих супов в мировой кухне придумано немало.

Например, в восточных, мусульманских странах особенно популярны такие наваристые супы на мясных бульонах, как шурпа, шорба, сорпа или чорба. Скажем, чтобы приготовить шурпу-кавурму, в кастрюле спассеруйте 200 г лука, затем положите 700 г крупно нарезанной баранины или говядины и хорошенько обжарьте кусочки мяса. Потом добавьте по 300 г измельченных помидоров, болгарского перца и моркови, сдобрите суп классической узбекской приправой — 1 ст. ложкой зиры, залейте все кипятком и тушите полчаса. Затем положите 700 г крупно нарезанного картофеля, добавьте нужное количество воды и варите до готовности картошки. В самом конце введите в суп 3 ст. ложки томатной пасты, 2 раздавленных зубчика чеснока и дайте блюду настояться минимум полчаса. Если вместо картошки положите рис, у вас получится разновидность шурпы под названием «мастава».

Горшочек, вари!

Блюда в горшочках — еще один отличный вариант в качестве согревающей осенне-зимней пищи. Правда, для кулинарного успеха надо знать некоторые тонкости работы с глиняными горшочками, иначе каша убежит, картошка не сварится и мясо не вызовет ожидаемого восторга.

Одно из важных правил приготовления блюд в горшочках: если добавляете квашеную капусту, кладете много помидоров, льете уксус или лимонный сок — в общем, создаете кислую среду, корнеплоды (картошка, топинамбур, свекла, репа, редис) добавляйте почти готовыми или вообще от них откажитесь, иначе они не доварятся и будут полусырыми. Во всем остальном никаких ограничений.

В горшочке можно приготовить рыбу, мясо, овощи и даже сделать сладкий десерт. Если же вы только начинаете осваивать глиняную посуду, приготовьте в ней классику жанра — жаркое из мяса с грибами. Это классический, беспроигрышный вариант, ведь любая, даже самая жесткая говядина после длительного томления получается нежной. Свинина в горшочках тоже выходит невероятно вкусной. Можете заранее обжарить продукты по отдельности и потом сложить их в сосуд или упростить задачу и заполнить его сырыми ингредиентами. Сначала на одну треть горшка выложите мясо кубиком, тщательно его посолите, поперчите и сделайте слой тертой морковки и репчатого лука (для пикантности положите немного бекона или свиных копченых ребрышек). Затем добавьте нарезанные грибы (лучше белые, но можно и шампиньоны) и картошку. Залейте все сметаной или сливками и небольшим количеством холодной кипяченой воды. Потом поставьте горшочки в духовку, установите температуру 160°С и забудьте про них на пару-тройку часов. Можно ускорить процесс, сделав в шкафу 220°С, но тогда это будет уже не классическое томление.

В порционных горшочках можно сварить любой суп, однако чаще их используют для эффектной подачи на стол. Мало того, горшочек можно закрыть хлебной крышкой. Для ее изготовления обычно используют слоеное или дрожжевое тесто, которое раскатывают тонким слоем и вырезают круг или квадрат. Потом лепешку надо обязательно смазать с двух сторон яйцом: с изнаночной оно выступает в роли клея, с лицевой — дарит красивую, зажаристую поверхность. Подогревать блюдо в горшочке с тестом надо при 160°С до тех пор, пока оно не покроется золотистой корочкой. Дегустирующий человек должен ее сломать, чтобы кусочки упали прямо в блюдо, или срезать и есть вместо хлеба — свежеприготовленная лепешка, насытившаяся ароматами еды, получается очень вкусной.

Блюдо в хлебе

Суп можно подать не только в тарелке или горшочке, но и в хлебе.Чаще всего используют специально приготовленный круглый ржаной хлеб, но можно взять и бородинский или готовый ржаной каравай с крепкими корочками. Правда, прежде чем налить в них суп, надо вынуть мякоть, а потом подсушить хлебную кастрюльку в духовке хотя бы 10 минут. И заполнять ее лучше не жидким борщом или щами, которые моментально пропитают корочки и «горшочек» может развалиться, а супом-пюре.

Творожок или каша?

Если летом отличным вариантом для завтрака был йогурт или творожок, то теперь желательно переходить на каши. В холодный период лучше, чтобы в организм с утра попадала теплая пища. Решив приготовить кашу, не ленитесь экспериментировать с добавками, чтобы сделать ее более интересной, — варите с изюмом, посыпайте орешками, свежей клубничкой, цукатами, семечками, подавайте с вишневым джемом.

А еще очень хорошо смешивать разные крупы — в таком блюде объединяются полезные свойства зерен, и получается новый вкус. Кстати, самый известный рецепт каши микс придумал А. В. Суворов, когда при тяжелом переходе через Альпы ему доложили, что солдаты страдают от недоедания и мерзнут от холода. Он приказал собрать все немногочисленные запасы еды (ячмень, просо, горох и чуть-чуть овощей) и сварить их в общем котле. В итоге армия получила питательную кашу, которую нарекли «суворовской».

Жаркое, рагу, бигос

Мясо с картошкой, с капустой, с овощами, со сметанкой или без… Ну что может быть лучше в холодный период?! В польской, белорусской и литовской кухнях есть блюдо под названием «бигос». В древние времена его готовили на царской охоте, а потом начали делать дома, складывая в горшок свежую и квашеную капусту, разные виды мяса, сало, домашние колбаски, копчености, грибы и еще десяток ингредиентов. Вариантов бигоса существует бесчисленное множество, но всегда блюдо получается густым и сытным. Сначала спассеруйте головку лука, потом добавьте к нему 400 г квашеной капусты, 3 ст. ложки томатной пасты и тушите около часа. В отдельной сковородке обжарьте по 200 г разных видов мяса (чем их будет больше, тем вкуснее получится бигос): бекон, копченую колбасу, говядину, свинину. Затем все смешайте, добавьте 400 г нашинкованной свежей капусты и понемногу болгарского перца, помидоров, яблок и белых грибов. Залейте микс вином, посолите, поперчите, разложите по горшочкам и готовьте в духовке не меньше двух часов при 160°С. После этого бигос можно сразу подать на стол, но лучше его остудить, подержать ночь в морозилке и только потом сервировать — квашеная капуста в польском блюде станет намного вкуснее.

Паштет

Вкусный жирный паштет отлично согреет и насытит. Конечно, его можно купить, но лучше приготовить самостоятельно из свежих продуктов. Готовить паштет совсем несложно. Сначала измельчите по 250 г репчатого лука и моркови и обжарьте их на растительном масле. Затем произвольно нарежьте 0,5 кг говяжьей или куриной печени и добавьте ее в сковороду. Потушите все вместе до готовности и закиньте 250 г сливочного масла. Как только жир растает, снимите смесь с огня, сдобрите ее солью и черным перцем и измельчите все в блендере. Для красивой подачи готовый паштет можно выложить в небольшие фигурные формочки.

Пивной суп с сыром и беконом

Темное пиво — 1 л, бекон — 200 г, тертый сыр — 100 г, черный хлеб — 6-7 ломтиков, чеснок — 3 зубчика, зеленый лук — 4 пера, сливочное масло — 80 г, мука — 50 г, желтки — 2 шт., молоко — 100 мл, горчица — 2 ст. л.

Пиво вылить в миску и оставить на 1 час. В сотейнике слегка обжарить муку, затем добавить масло, перемешать. Влить пиво и довести до кипения. Добавить в суп обжаренный бекон и тертый сыр. Дождаться, когда сыр расплавится. Взбить яйца с молоком. Снять сотейник с огня, тонкой струйкой влить смесь, помешивая. Чеснок растолочь с солью и горчицей. Ломтики хлеба нарезать на кубики, обмазать их чесночной смесью и зажарить на гриле или сковородке. Вылить готовый суп в тарелку, сверху положить чесночные сухарики и украсить блюдо нарезанным луком.

Венгерский гуляш

Говядина — 600 г, картофель — 600 г, репчатый лук — 2-3 шт., чеснок — 2-3 зубчика, болгарский перец — 1 шт., острый перец — 1 стручок, тмин — 1 ч. л., паприка сладкая — 3 ст. л., растительное масло — для жарки.

Мясо очистить от прожилок, нарезать на кусочки и обжарить на растительном масле. Добавить репчатый лук, порезанный кубиками, обжарить и добавить тмин и чеснок. Перец болгарский нарезать соломкой, картофель — средними кубиками. Добавить перец к мясу с луком, затем паприку. Залить кипятком или овощным горячим бульоном. Когда закипит, засыпать картофель и нарезанный кольцами острый перец без семечек. Посолить. Закрыть крышку, убавить огонь и тушить до полной готовности около 30-40 минут. Снять с огня и дать блюду настояться еще полчаса.

Куриный паштет с желе из красного вина

Куриная печень — 300 г, сливочное масло — 50 г, репчатый лук — 80 г, морковь — 160 г, белый хлеб — 60 г, портвейн (или любое красное сухое вино) — 750 мл, желатин — 13 г, сливки 35% — 160 г, яичный белок — 1 шт., цедра апельсина — 15 г, сахар — 50 г, соль, мускатный орех, розмарин — по вкусу.

Растопить на сковородке половину сливочного масла и обжарить куриную печень до полной готовности. На другой сковородке на оставшемся масле обжарить измельченные лук и морковь. Добавить три столовые ложки портвейна, выпарить его, влить сливки, добавить хлеб, мускатный орех, розмарин, соль и сахар по вкусу. Оставить на среднем огне на 15 минут, помешивая. Замочить 3 г желатина в холодной воде на 5 минут. Добавить его, уже размоченный, в сковороду с овощной смесью и выключить огонь, дать остыть. Добавить белок и перемешать. В блендер положить куриную печень, овощную смесь и взбить. В сотейник вылить весь оставшийся портвейн, на среднем огне выпарить его на две трети. Добавить 50 г сахара, апельсиновую цедру, проварить 5 минут и добавить оставшийся размоченный желатин. Выключить огонь и процедить через сито, остудить. Выложить паштет в блюдо, залить его винным желе и дать застыть в холодильнике.

Грибной суп-пюре в хлебе

Грибы — 400 г, лук репчатый — 2 шт., мука — 2 ст. л., сливки — 200 мл, сливочное масло — 100 г, чеснок — 4 зубчика, соль, черный молотый перец, мускатный орех — по вкусу, хлеб — 4 буханки.

Растопить сливочное масло, обжарить на нем нашинкованный лук и порезанные грибы. Если используете лесные грибы, их лучше предварительно отварить в подсоленной воде. Добавить сливки и муку, размешать. Высыпать приправы, соль. Если суп получился слишком густым, можно разбавить его молоком. Срезать у круглого хлеба верхушку и выскоблить из хлеба мякоть. Натереть каждую хлебную тарелку изнутри чесноком. Подсушить хлеб в разогретой до 200°С духовке 10 минут. Разлить готовый крем-суп по хлебным тарелкам и подать на стол.

Испанское рагу «Фабада»

Белая фасоль — 750 г, подкопченные колбаски (в идеале chorizo) — 3 шт., кровяные колбаски — 3 шт., бекон — 1-2 полоски, копченая свиная рулька — 150-200 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — зубчик, соль, шафран — по вкусу.

Фасоль замочить на ночь. Утром воду слить, фасоль залить холодной водой так, чтобы она покрывала бобы. Поставить кастрюлю на средний огонь. Когда вода закипит, снять пену, добавить в кастрюлю колбаски, мясо, луковицу и чеснок. Убавить огонь и варить на медленном огне до полной готовности фасоли, пока она не станет мягкой. Положить по вкусу соль и шафран. Перед подачей на стол дать блюду настояться. Кстати, на следующий день после приготовления фабада настоится и станет еще вкуснее.

Жаркое из говядины с картошкой

Говядина — 500 г, картофель — 500 г, лук репчатый — 1-2 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2-3 зубчика, масло растительное — для жарки, паприка — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу, зеленый лук — несколько перьев.

Картофель промыть, очистить, нарезать на средние кубики. Говядину очистить от пленок и нарезать такими же кубиками, как картофель. Морковь нарезать кольцами. В сотейнике разогреть растительное масло, обжарить в нем нашинкованный лук и чеснок. Добавить мясо, обжарить до золотистого цвета. Положить морковь. Добавить воду, соль, специи, довести до кипения. Убавить огонь, закрыть крышку и тушить 30 минут. Положить картошку и тушить блюдо до полной готовности всех ингредиентов. Украсить нашинкованным зеленым луком.