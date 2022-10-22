Отдых в Турции в следующем году подорожает

При этом многие отельеры уже сейчас увеличили стоимость проживания на 2023 год на 20–50%. В связи с этим можно ожидать, что туристы будут планировать менее продолжительный отдых в Турции.

Как рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, по итогам 2022 года Турция примет 47 млн туристов из разных стран вместо планируемых ранее 42 млн. На 2023 год ожидается прибытие 53 млн гостей из-за рубежа.

Глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона (AKTOB) Эркан Яаджи заявил, что ещё одной целью турецкого турбизнеса на будущий год является привлечение обеспеченных отдыхающих. По его словам, «в Анталии уже сейчас не продаются номера за 20–30 евро в сутки, с этим покончено».