Литву на следующей неделе посетит король Бельгии

Король Бельгии Филипп посетит Литву на следующей неделе, сообщила администрация президента.
Монарх прибывает в страну с королевой Матильдой по приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы.
Государственный визит состоится 24-26 октября, он начнется со встречи лидеров Литвы и Бельгии.
Затем король Филипп и Науседа посетят бельгийских солдат на полигоне Пабраде, примут участие в литовско-бельгийском бизнес-форуме, пообщаются со студентами Вильнюсского университета, посетят старый город Вильнюса.
Также запланирован визит монарха в культурную столицу Европы 2022 года — Каунас, где он осмотрит архитектурное наследие в стиле ар-деко и экспозицию музея Чюрлёниса.
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