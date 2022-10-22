Литву на следующей неделе посетит король Бельгии

Государственный визит состоится 24-26 октября, он начнется со встречи лидеров Литвы и Бельгии.

Затем король Филипп и Науседа посетят бельгийских солдат на полигоне Пабраде, примут участие в литовско-бельгийском бизнес-форуме, пообщаются со студентами Вильнюсского университета, посетят старый город Вильнюса.

Также запланирован визит монарха в культурную столицу Европы 2022 года — Каунас, где он осмотрит архитектурное наследие в стиле ар-деко и экспозицию музея Чюрлёниса.

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