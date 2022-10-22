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Литву на следующей неделе посетит король Бельгии

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Король Бельгии Филипп посетит Литву на следующей неделе, сообщила администрация президента.

Монарх прибывает в страну с королевой Матильдой по приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы.

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Государственный визит состоится 24-26 октября, он начнется со встречи лидеров Литвы и Бельгии.

Photo by Cancillería del Perú on Foter.com / CC BY-SA

Затем король Филипп и  Науседа посетят бельгийских солдат на полигоне Пабраде, примут участие в литовско-бельгийском бизнес-форуме, пообщаются со студентами Вильнюсского университета, посетят старый город Вильнюса.

Также запланирован визит монарха в культурную столицу Европы 2022 года —  Каунас, где он осмотрит архитектурное наследие в стиле ар-деко и экспозицию музея  Чюрлёниса.

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