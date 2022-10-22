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В Литве криминалисты задержали контрабанду сигарет на 3 млн евро

Фото lrmuitine.lt

На прошлой неделе криминалисты литовского города Мариямполе задержали контрабанду на сумму в 3 млн евро, сообщила полиция этого региона.

Сообщается, что на одной из площадок разгрузки торфа в городе Мариямполе была задержана группа мужчин, которые грузили из товарных вагонов поезда на трактор спрятанные в торфе коробки с контрабандными сигаретами. 

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В ходе операции было задержано в общей сложности 1895 коробок различных контрабандных сигарет общей рыночной стоимостью около 3 млн евро. 

Начато досудебное расследование, и контрабанда в таких масштабах наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.

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