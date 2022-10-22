В Литве криминалисты задержали контрабанду сигарет на 3 млн евро

В ходе операции было задержано в общей сложности 1895 коробок различных контрабандных сигарет общей рыночной стоимостью около 3 млн евро.

Начато досудебное расследование, и контрабанда в таких масштабах наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.

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