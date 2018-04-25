Что обещают претенденты на посты министров

«Я считаю, что самый большой приоритет должен быть отдан решениям по ситуации с COVID-19, которые требуются оперативно и срочно, нет времени, поэтому это будет важнейшим акцентом. Но, если говорить о ситуации в системе в целом, то целесообразно было бы оценить ситуацию вообще, видеть общую картину. А наилучшим образом можно увидеть после проведения аудита всей системы в целом. Тогда можно выявить многое – и ресурсы, и эффективность системы», – сказала А. Билотайте BNS.

Если она станет министром, то обещает придать больше важности государственной службе, а также отдавать приоритет вопросу сокращения социально-экономического, культурного разрыва между регионами.

Магистр права А. Билотайте выбирается в сейм непрерывно с 2008 года, больше всего она работала в парламентском Комитете по аудиту, в Антикоррупционной комиссии, в Комитетах по делам госуправления и самоуправлений, охраны окружающей среды.

Кандидатуру А. Билотайте на пост главы МВД во вторник назвала кандидат в премьеры И. Шимоните после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Ее собственная кандидатура в главы правительства будет представлена сейму в четверг.

По Конституции, президент с одобрения сейма назначает премьер-министра, поручая ему формирование правительства, и утверждает его состав.

Д. Крейвис обещает менять риторику по поводу электроэнергии с БелАЭС

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Кандидат на пост министра энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что основными его приоритетами на посту министра будет недопущение электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на рынок Литвы, синхронизация электросетей с сетями Западной Европы и увеличение местного производства электроэнергии.

«Должно быть, три основных области в энергетике сегодня: в первую очередь это заслон на пути закупок электроэнергии БелАЭС, синхронизация и развитие собственного производства. Это три главных столпа, на которых стоит наша энергетика», — сказал Д. Крейвис BNS.

В последнее время Д. Крейвис активно критиковал министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса за методику закупок электроэнергии у третьих стран, по которой, как он считает, белорусская электроэнергия продолжает поступать в Литву.

Кроме того, Д. Крейвис по телевидению обвинил Латвию во лжи — якобы они обещали не торговать белорусской электроэнергией, однако на самом деле торгуют через российские компании.

«Как политик в публичных высказываниях я могу использовать одну риторику, а как должностное лицо — должно быть, будем говорить официально», — сказал Д. Крейвис BNS.

Он отметил, что методика, по которой сейчас Латвия торгует с Россией, недействительна, этот вопрос нужно решать в трехстороннем формате при участии Еврокомиссии.

«Если мы говорим о двусторонней методике, то эта методика должны быть утверждена, подписана двумя операторами и выслана нашему оператору для ознакомления, так как мы находимся на общем рынке. Сегодня наш оператор не получил подписанной двусторонней методики», — заявил кандидат в министры.

А. Армонайте обещает в правительстве концентрировать помощь бизнесу

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте, чья кандидатура предлагается на пост министра экономики и инноваций, заявила, что ее целью будет концентрация помощи бизнесу, который пострадал от коронавирусной пандемии.

Она считает, что критерии для бизнеса, который желает воспользоваться помощью, должны быть более простыми, чтобы бизнесу не приходилось «сносить железные сапоги» для получения помощи.

Она считает, что помощь бизнесу является приоритетом на настоящий момент.

По мнению Армонайте, долгосрочными приоритетами будут отказ от регулирования бизнеса, оцифровка, инновации, усиление министерства и традиционные области — привлечение инвестиций и поиск новых рынков для литовского бизнеса.

Окончившая Институт международных отношений и политических наук (ИМОПН) А. Армонайте (31 год) в сейме уже второй срок полномочий. В этом году она была избрана по Округу литовцев мира.

Дислокации военных США в Литве можно добиться за несколько лет — А. Анушаускас

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В течение ближайших четырех лет можно добиться того, что в Литве будут дислоцированы военные США, заявил претендент в министры обороны, консерватор Арвидас Анушаускас.

Среди своих приоритетов он также называет усиление иммунитета к угрозам и большую вовлеченность в оборону, реализации соглашения партий о финансировании обороны, социальную защиту военных, дальнейшую модернизацию армии.

«Следует говорить о дислокации сил США в Литве, я считаю, что это приоритет, мощности в размере батальона должны быть в Литве. Они и до этого размещались в те или иные периоды, но это следует обсуждать», – сказал BNS А. Анушаускас.

Он добавил, что для этого требуется инфраструктура и готовность не только США, но и Литвы к этому.

«Я думаю, что за ближайшие четыре года мы сможем этого добиться», – отметил он.

Международный батальон НАТО под командованием Германии дислоцирован в Литве с февраля 2017 года в качестве реакции блока на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Американские военные обычно прибывают лишь на учения.

Претендент в министры обороны считает необходимым воспитывать понимание того, что оборона страны является заботой не только государства, но и всех граждан.

Он поддерживает идею расширения возможности хранения оружия дома ополченцами, однако подчеркивает, что такое право должны получать лишь подготовленные и обученные граждане.

«Четвертым, но не менее важным приоритетом является социальный пакет военных ,их семей. Он должен быть не только сохранен, но и повышен до самого выхода военного на пенсию, а далее речь идет об их интеграции в рынок труда», – сказал BNS претендент в министры.

Он также поддерживает и идею всеобщей воинской обязанности, но акцентирует необходимость обеспечения финансирования.

К. Адомайтис: в Министерстве транспорта не должно быть политического «базара“

Член Партии свободы 37-летний экономист Каролис Адомайтис, чью кандидатуру предлагают на пост министра транспорта, среди приоритетных задач видит реализацию европейского Зеленого курса, а при формировании имиджа министерства будет стремиться к прозрачности решений.

«Министерство транспорта отвечает за большую часть загрязнения окружающей среды в Литве, с управлением и поощрением экологичного транспорта. Вообще, задачи Зеленого курса, планы по экологичному передвижению должны стать приоритетами», — заявил BNS К. Адомайтис.

Также он считает, что важно обеспечить реализацию стратегических проектов, например, проекта по прокладке железной дороги Rail Baltica.

«Инфраструктурные проекты очень важны, он гарант дальнейшего экономиического развития Литвы, и следует обеспечить реализацию их всех — своевременную, по предусмотренному графику. В проекте Rail Baltica очень важен вильнюсский участок путей, и мы будем работать, чтобы он появился как можно скорее», — добавил К. Адомайтис.

A. Дулкис обещает не искать ошибок «аграриев»: важно решить, как выйти из кризиса

Arūnas Dulkys/ Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Претендент на пост министра здравоохранения, бывший государственный контролер Арунас Дулкис заявил, что не будет искать ошибки в работе «аграриев» по урегулированию коронавирусного кризиса, а будет думать, как объединиться и выйти из этого кризиса.

«На поле боя книг не читают и на поле боя отношения не выясняют — или нужно справляться с кризисом, или таким людям не место на первых линиях фронта», — заявил претендент на пост министра здравоохранения.

А. Дулкис утверждает, что его гражданский долг — принять участие в мерах по разрешению коронавирусного кризиса, а также у него есть опыт работы в кризисе, и в общем — решения проблем.

За 20 лет работы в госсекторе он «видел много разных проблем, пришлось управлять разными процессами».

Он добавил, что проблемы системы здравоохранения известны, поэтому он планирует исправлять их причины, а не последствия.

Кандидат в премьеры Ингрида Шимоните в среду объявила, что хотела бы видеть на посту министра здравоохранения А. Дулкиса.

И. Шимоните подчеркнула, что она сама пока не утверждена, поэтому предложение кандидатур не является пока официальным.

А. Дулкис также заявил, что если его назначат министром, то он хотел бы обсудить работу с теперешним министром — Аурелиюсом Вяригой.

А. Вярига в среду раскритиковал кандидатуру А. Дулкиса и заявил, что это подходящий кандидат, но не сейчас — во время кризиса.

Такую критику А. Дулкис оценил осторожно и добавил, что Г. Науседа и И. Шимоните найдут решение и достигнут «наилучшей договоренности» по поводу министра здравоохранения.

Бывший госконтролер А. Дулкис сообщил, что предложение стать министром он получил после первого тура парламентских выборов.

Он заявил, что не принадлежит никакой политической партии, но это не должно стать препятствием к завоеванию доверия в сейме. Он не общался с фракцией, а получил приглашение лично от будущего премьера и ее личное доверие.

Г. Скайсте: приоритеты – социальное неравенство, реформы экономики и налоги

Претендент на пост министра финансов консерватор Гинтаре Скайсте заявила, что в первую очередь придется много внимания уделить проекту бюджета на 2021 год.

«Конечно, первые задачи будут связаны с рассмотрением проекта бюджета на 2021 год, так как поступают различные сигналы, что, возможно, не совсем точно спланированы как доходы, так и расходы, в бюджет не включены определенные пункты. Первой задачей будет проверить, какие расходы не включены, какие доходы, которые, возможно, не следовало включать, включены в бюджет», — сказала BNS Г. Скайсте.

Он добавила, что много внимания будет уделяться налоговой системе, чтобы она была справедливой, ясной, стабильной и прогнозируемой, чтобы в долгосрочной перспективе бизнес мог эффективно и более реально планировать инвестиции, снижать теневую часть и cтимулы ухода от налогов.

Доктор экономических наук 39-летняя Гедре Скайсте стажировалась в университетах Испании и Кипра.

Кандидат в министры соцзащиты М. Навицкене не планирует снижать размер выплат

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Кандидат на пост министра социальной защиты и труда представитель Союза Отечества-Христианских демократов Моника Навицкене заявила в сейме, что не планирует снижать социальные выплаты.

«Пока мы считаем, что те выплаты, которые были запланированы, они должны сохраниться — и «детские» деньги, и другие выплаты», — сказала BNS М. Навицкене.

По ее словам, после оценки бюджеты и других программ могут быть пересмотрены размеры определенных выплат, однако заверила, что снижать их не планируется.

М. Навицкене добавила, что во время карантина нужно пересмотреть помощь жителям. Он обещает уделять больше внимания снижению социального неравенства, а также помогать семьям легче сочетать карьеру и заботу о детях, также повышение пенсий и выплат одиноким пенсионерам.

Она также сказала, что в случае утверждения ее кандидатуры будет вместе с новым министром здравоохранения работать над мерами по недопущению распространения коронавируса в домах престарелых и других учреждениях по опеке.