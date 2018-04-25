Россия и Турция обеспечат безопасность в Карабахе – Алиев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские и турецкие военные будут участвовать в «операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян» в Нагорном Карабахе.

По его словам, все страны региона поддержали совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне Нагорного Карабаха. «Все наши соседи выразили свою поддержку. А двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян», — сказал Алиев в среду на встрече с новым послом Нидерландов в Баку, сообщает агентство АзерТАдж.