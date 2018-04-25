  • Началась подписка на 2021 год!
default image
В поисках лучших возможностей

Подробнее...
default image
Методика раздора

Подробнее...
default image
Новые методы интернет-обмана

Подробнее...
default image
Президент: Национальные меньшинства – богатство Литвы

Подробнее...
default image
Эпоха металлических гаражей уходит в прошлое

Подробнее...
default image
Грозит экономическая кома?

Подробнее...
default image
Что скрывается за больничной дверью?

Подробнее...
default image
Осенняя уборка города

Подробнее...
default image
С вином, перцем и не только

Подробнее...
default image
Карантин всеобщего масштаба

Подробнее...
default image
Упразднен льготный НДС

Подробнее...
default image
Контрабанда в гараже

Подробнее...
default image
Задержаны нелегалы

Подробнее...
default image
Изменения в порядке сбора отходов

Подробнее...
default image
Растут вклады населения

Подробнее...
default image
«Золотые сценические кресты» – лучшим театральным работам

Подробнее...
default image
Путь домой

Подробнее...
default image
«Американские горки» для литовской экономики

Подробнее...
default image
Сантаришкская клиника призвала на помощь студентов

Подробнее...
default image
В эпоху пандемии: жить стало дешевле?

Подробнее...
default image
Серебряный возраст возможностей?

Подробнее...
default image
Ерминингельд Готский

Подробнее...
default image
Подписано коалиционное соглашение

Подробнее...
default image
Рейн

Подробнее...
default image
Карантин в учебных заведениях: что важно знать?

Подробнее...
default image
Проведено 52% работ по прокладке GIPL, часть трубопровода заполнена газом

Подробнее...
default image
Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента

Подробнее...
default image
В спикеры сейма выдвигается единственная кандидатура В. Чмилите-Нильсен

Подробнее...
default image
Г. Науседа призывает новый сейм уменьшить социальное отчуждение

Подробнее...
default image
Главой фракции консерваторов стал Г. Ландсбергис, главой "аграриев" - Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
Работающих в Литве иностранцев за время пандемии стало меньше на одну пятую – Соцстрах

Подробнее...
default image
Япония пытается предотвратить демографический кризис

Подробнее...
default image
Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы назначил ренту вдовы сигнатария К. Бразаускене

Подробнее...
default image
В Литве сокращаются смерти от самоубийств, среди пешеходов, но растет их число от рака

Подробнее...
default image
ВОЗ проверит качество вакцины Sputnik V

Подробнее...
default image
Литовцы оптимистично оценивают экономику страны и отчет ЕС по COVID – Евробарометр

Подробнее...
default image
Австралийская полиция спасает детей от насилия

Подробнее...
default image
В каких странах нет коронавируса

Подробнее...
default image
Официальный показатель безработицы в Литве приблизился к 15%

Подробнее...
TOP,Происшествия

Что скрывается за больничной дверью?

Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūros

На фоне сложившейся ситуации в медицинских учреждениях, когда сложно получить медицинскую услугу как пациентам с подозрениями на коронавирус, так и страдающим другими заболеваниями, появляется немало сомневающихся в том, что медики действительно так загружены. Ведь тех немногих пациентов, кому удается прорваться сквозь заслон охраны в поликлиники, встречают пустующие коридоры, праздно гуляющие медики — дескать, проветриваем помещение между посещениями пациентов. Странно, что в XXI веке мерой дезинфекции остается проветривание, т.е. обычное открывание окон. 

В социальных сетях Интернета появилось немало фото- и видеорасследований: люди снимали и фотографировали через окна врачей и пациентов разных больниц Литвы, провоцировали их работников.

Так, подобный «эксперимент» был проведен 31 октября в Сантаришкской больнице – в социальных сетях появилось свидетельство Томаса, который сообщил, что час дежурил у инфекционного отделения, однако его палаты были пустыми, сообщают литовские СМИ. 

1 ноября организованная группа, которая ранее призывала людей в городах, где быстро распространялся коронавирус, не сдавать анализы, начала мешать работе врачей и нарушать покой пациентов. Они ходили под окнами Клайпедской больницы, делали видео, мешали работать врачам. Все это в прямом эфире транслировали в Фейсбуке. Такие же трансляции вели из Шяуляйской,  Тяльшяйской больниц. 

В записи видно, что они требуют от работников больниц объяснений ситуации с COVID-19, достаточно ли всего, что им необходимо, заполнены ли койки. Видно, что персонал растерян, поскольку не знает, что ответить. Людям указывали номера, по которым следует звонить, чтобы получить необходимую информацию. 

В Плунгеской больнице работники больницы вызвали полицию. Поскольку один из участников  акции был без маски и не подчинился законным требованиям полиции, он был задержан и доставлен в комиссариат. Все это снимали на видео, полицейских обвиняли в нарушении прав человека и т.д. 

Как сообщил пресс-секретарь Литовской полиции Рамунас Матонис, в Плунге был вызов, на который полиция сразу же отреагировала. По его словам, были задержаны мужчина и женщина, которые не надели маски даже после предупреждения. Из других больниц в полицию не звонили. 

 «Этих людей наказали за то, что они были без масок и не подчинились законным требованиям полиции. Мы выполняем свой долг, опираясь на законы, и, если им кажется, что законы соблюдать не надо, это уже их проблема», – пояснил Р. Матонис. Он подчеркнул, что полиция всегда готова реагировать на такие вызовы и будет стараться пресекать факты нарушения закона, пишет ru.delfi.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.