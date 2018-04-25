Что скрывается за больничной дверью?

Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūros

На фоне сложившейся ситуации в медицинских учреждениях, когда сложно получить медицинскую услугу как пациентам с подозрениями на коронавирус, так и страдающим другими заболеваниями, появляется немало сомневающихся в том, что медики действительно так загружены. Ведь тех немногих пациентов, кому удается прорваться сквозь заслон охраны в поликлиники, встречают пустующие коридоры, праздно гуляющие медики — дескать, проветриваем помещение между посещениями пациентов. Странно, что в XXI веке мерой дезинфекции остается проветривание, т.е. обычное открывание окон.

В социальных сетях Интернета появилось немало фото- и видеорасследований: люди снимали и фотографировали через окна врачей и пациентов разных больниц Литвы, провоцировали их работников.

Так, подобный «эксперимент» был проведен 31 октября в Сантаришкской больнице – в социальных сетях появилось свидетельство Томаса, который сообщил, что час дежурил у инфекционного отделения, однако его палаты были пустыми, сообщают литовские СМИ.

1 ноября организованная группа, которая ранее призывала людей в городах, где быстро распространялся коронавирус, не сдавать анализы, начала мешать работе врачей и нарушать покой пациентов. Они ходили под окнами Клайпедской больницы, делали видео, мешали работать врачам. Все это в прямом эфире транслировали в Фейсбуке. Такие же трансляции вели из Шяуляйской, Тяльшяйской больниц.

В записи видно, что они требуют от работников больниц объяснений ситуации с COVID-19, достаточно ли всего, что им необходимо, заполнены ли койки. Видно, что персонал растерян, поскольку не знает, что ответить. Людям указывали номера, по которым следует звонить, чтобы получить необходимую информацию.

В Плунгеской больнице работники больницы вызвали полицию. Поскольку один из участников акции был без маски и не подчинился законным требованиям полиции, он был задержан и доставлен в комиссариат. Все это снимали на видео, полицейских обвиняли в нарушении прав человека и т.д.

Как сообщил пресс-секретарь Литовской полиции Рамунас Матонис, в Плунге был вызов, на который полиция сразу же отреагировала. По его словам, были задержаны мужчина и женщина, которые не надели маски даже после предупреждения. Из других больниц в полицию не звонили.

«Этих людей наказали за то, что они были без масок и не подчинились законным требованиям полиции. Мы выполняем свой долг, опираясь на законы, и, если им кажется, что законы соблюдать не надо, это уже их проблема», – пояснил Р. Матонис. Он подчеркнул, что полиция всегда готова реагировать на такие вызовы и будет стараться пресекать факты нарушения закона, пишет ru.delfi.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ