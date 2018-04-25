Осенняя уборка города

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В начале осени специалисты по озеленению Вильнюсского городского самоуправления получили около полусотни запросов от жителей и компаний: с приближением наиболее подходящего времени для посадки деревьев горожане интересовались возможностью посадить их за свой счет, предлагали места для озеленения, участвовали в подобных работах.

«Как частные лица, так и компании, подавая заявку на посадку деревьев, обычно хотят одного и того же — придать смысл своим праздникам и юбилеям, увековечить какое-то событие», — сказала советник отдела главного городского архитектора Гедре Чяпоните.

Горожане с этой целью обычно выбирают дубки, а для бизнеса привлекательны и другие виды озеленения. Например, коллеги попросили найти место для дерева, посвященного 90-летию юриста Казимераса Мотеки, подписавшего Акт о независимости, и в ноябре прошлого года на площади Одминю был посажен дубок.

Был случай, когда семья подарила друзьям по случаю свадьбы три магнолии. «Они нашли место в Миссионерском саду, жертвователи даже не просили установить памятную табличку, но их друзья, несомненно, испытывают прекрасные эмоции, проходя мимо», — сказала Г.Чяпоните.

Если человек сажает дерево за свой счет и своими усилиями, то обычно оговаривается, что он будет заботиться о нем в течение трех лет.

Кого-то радуют шуршащие под ногами осенние листья, а для уборщиков территорий – самый разгар работ: только за первый месяц осени было собрано и вывезено вдвое больше листьев, чем за аналогичный период прошлого года, — 2000 тонн. И это еще не конец — в столице сбор опавших листьев проводится до 15 декабря. Собранные листья отправляются на площадки для компостирования.

По данным городских служб, в прошлом году было собрано за три месяца около 7 тонн опавших листьев.

Тем, кто убирает свои дворы, придется самостоятельно вывозить собранные листья. Напоминаем, что листья нельзя выбрасывать в контейнеры для бытовых отходов или сжигать. Жители, у которых нет возможности компостировать такие отходы в пределах собственных участков, могут привезти их на места компостирования зеленых отходов.

Информация «ЛК», vilnius.lt