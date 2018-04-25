Карантин всеобщего масштаба

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

С 7 ноября в Литве с целью остановить распространение коронавируса на три недели до 24 часов 29 ноября вступил в силу всеобщий карантин.

Еда – только навынос

Во время карантина запрещена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор. Разрешается только услуга «еда навынос».

Магазины, торговые центры, рынки и другие места общественной торговли могут продолжать работу, если будут обеспечивать не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя.

Запрещена работа центров оздоровительных услуг, услуг в сфере досуга, посещение учреждений культуры, заведений досуга и развлечений, а также спорта. Разрешены тренировки спортсменов высокого уровня мастерства и индивидуальные тренировки.

Запрещены все организуемые в открытых и закрытых пространствах коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные, спортивные мероприятия, праздники, ярмарки, фестивали и скопления людей в общественном месте в заранее установленное время, за исключением спортивных мероприятий высокого уровня мастерства, когда они проходят без зрителей.

Требование не распространяется на похороны, если в них участвует не более 10 человек, число членов семьи не ограничивается.

Правительство планирует предоставлять финансовую помощь, если из-за карантинных ограничений оборот хозяйствующих субъектов упадет не менее чем на 30% и если не менее 40% осуществляющих хозяйственную деятельность субъектов в соответствующем секторе столкнется с падением оборота.

Маски обязательны

Правительство постановило, что в общественных местах можно находиться группами не более пяти человек, за исключением членов семьи, должна соблюдаться дистанция не менее двух метров между лицами или группами лиц.

Лица старше шести лет в общественных местах должны находиться в масках, за исключением тех, кто занимается спортом на открытом воздухе, требование не распространяется на спортсменов и судей, а также при оказании услуги, если ее нельзя оказать будучи в маске.

Без масок могут быть люди с недугами. Таким лицам рекомендуется надевать щиток для лица.

Маски не будут обязательны и за пределами населенных пунктов – городов, деревень, хуторов, садовых товариществ, когда в радиусе 20 метров нет других людей, за исключением членов семей.

Вводятся ограничения при передвижении городским, междугородным и пригородным транспортом – в нем разрешается занимать только сидячие места на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

При условии соблюдения требований безопасности продолжают работать детские сады и младшие классы школ, а обучение в других классах школ организуется на удаленной основе или в сочетании дистанционного и обычного способов.

Запрещается посещение больных

Учреждения здравоохранения должны действовать, обеспечивая управление потоками пациентов и посетителей, решение о предоставлении амбулаторных услуг будет принимать специалист с учетом состояния здоровья пациента.

Контактным способом будут предоставляться одонтологические услуги, услуги по ведению беременных, рожениц и новорожденных, услуги вакцинирования детей и взрослых, а также услуги в рамках программ предупреждения заболеваний, будут выдаваться необходимые для работы медицинские справки.

Администрации медучреждений должны обеспечить, чтобы услуги по надзору за здоровьем предоставлялись в соответствии с утвержденными планами предоставления плановых стационарных и плановых амбулаторных услуг.

В лечебных учреждениях запрещено посещение пациентов, за исключением случаев, когда глава учреждения или уполномоченные им лица выдают разрешения на посещения в силу тяжелого состояния пациентов, пациентов до 14 лет и рожениц.

В стране также сохраняется действие экстремальной ситуации государственного уровня, а также третьего уровня (полной готовности) системы гражданской обороны. Экстремальная ситуация в Литве была объявлена еще 26 февраля. В предыдущий раз карантин из-за пандемии вводился 16 марта и действовал до 16 июня.

Введение дополнительных мер будет рассматриваться в том случае, если за неделю после объявления карантина ситуация не станет стабильнее, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Если в течение недели после введения карантина мы не увидим стабилизации ситуации, тогда и будем думать о дополнительных мерах», – сказал он.

Достигнут предел возможностей

Лаборатории Литвы достигли предела возможностей по анализам на коронавирус, заявила заместитель директора лаборатории Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Росита Бальчене.

«На полную мощность используются как оборудование, так и человеческие ресурсы. Ситуация такова, но пока лаборатории справляются с количеством анализов», – заявила она в интервью национальному радио.

Р. Бальчене отмечает, что в данный момент максимальное количество проб, которые можно проверить за сутки, составляет около 12 тысяч.

При этом при необходимости мощности лабораторий еще можно было бы повысить, но она акцентирует, что самое важное не количество анализов, а их точность.

«Суть не в количестве проведенных анализов, а в том, чтобы эти анализы были целенаправленными, чтобы выбирался нужный контингент, чтобы это оказывало максимальное влияние на контроль над пандемией. Конечно, сейчас можно было бы повысить мощности, потому что некоторые больничные лаборатории пока проводят анализы только для собственных пациентов, лаборатория НЦОЗ также работает над тем, чтобы повысить собственные мощности. Прежде всего для этого требуются большие человеческие ресурсы, которые не так просто найти», – комментировала она.

Она также отметила, что в данный момент имеющихся реагентов на проведение анализа на коронавирус должно хватить еще на 50 дней. До сих пор в Литве было проверено более 1 млн 64 тыс. проб.

Кроме того, с начала коронавирусной пандемии в Литве зарегистрировано 1818 случаев заболевания среди медиков, сейчас болеют почти 1,2 тыс. медицинских работников.

В числе больных медиков – врачи, специалисты по уходу, их помощники.

Жители Литвы все чаще остаются дома

Из-за заметного роста заболеваемости коронавирусом в октябре жители Литвы все реже посещали места массового скопления людей, реже ходили в офисы и все больше времени проводили дома или недалеко от дома.

В последнюю неделю октября по сравнению с началом месяца средний поток жителей за неделю в торговых сетях упал на 12%, в общественном транспорте – на 14,6%, в офисах – на 16,9%, между тем поток жителей вокруг жилых объектов увеличился на 6,1%, показывает статистика мобильности жителей, которую рассчитывает Google.

Экономист SME Finance Александр Изгородин говорит, что эти цифры означают, что показатели торговли в октябре уже будут хуже, чем в третьем квартале.

«Уменьшение потока жителей на объектах массового скопления людей и в торговых сетях означает, что в октябре показатели розничной торговли Литвы будут хуже тех позитивных цифр, которые мы наблюдали в течение всего третьего квартала нынешнего года», – сказал BNS А. Изгородин.

Мобильное приложение KoronaStopLT

Мобильное приложение, фиксирующее близкую дистанцию с больным коронавирусом, установили около 10 тысяч жителей Литвы, говорит глава Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Робертас Петрайтис.

«Мы не оценивали число установивших приложение людей в Литве, однако опыт других стран показывает, что этим пользуются около 40% жителей. А то, что на сегодняшний день в Литве его установили около 10 тыс. человек, пока вселяет в нас оптимизм», – сказал Р. Петрайтис.

Приложение KoronaStopLT через связь Bluetooth фиксирует расстояние между устройствами. Приложение можно бесплатно прислать себе на смартфон из интернет-магазинов Google Play и App Store.

По словам Р. Петрайтиса, человек, у которого выявлен COVID-19, сам должен пометить в приложении, что он болен. Тогда о вероятном контакте будут информированы другие пользователи приложения.

Глава НЦОЗ подчеркнул, что ложные сообщения о заболевании исключены, так как в приложении нужно вводить специальный код, который дает НЦОЗ, этот код действует в течение суток. По его словам, если в течение суток заболевший не успеет ввести первый код, можно будет обратиться в НЦОЗ и получить новый код.

Как объяснил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, приложение не будет следить за местонахождением людей или собирать о них данные.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ