Задержаны нелегалы

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В Литве задержали 19 нелегально прибывших человек из Беларуси, сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы (СОГГ).

Нарушители границы были обнаружены в Шальчининкском районе. На минувшей неделе, в среду вечером, пограничники заметили группу подозрительных лиц в лесном массиве возле села Науйойи Меженяй.

По предварительным данным, были задержаны пятеро мужчин, четыре женщины и десять несовершеннолетних. Документов при себе ни у кого из них не было. Как сообщает Служба охраны границы, они представились гражданами России чеченской национальности. У мигрантов были рюкзаки, личные вещи, предметы гигиены.

Кинолог, осматривавший место задержания, ничего подозрительного не обнаружил. Выяснилось, что мигранты прибыли в Литву, перейдя через ручей Гярвине, который тянется вдоль литовско-белорусской границы. Далее они собирались отправиться в глубь Литвы.

Иностранцы подали ходатайства о предоставлении временного территориального убежища в Литве. Их личности установлены. Также мигрантов проверят на коронавирус.

Департамент миграции уведомили о задержании. Ведомство рассматривает заявления о предоставлении убежища в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ