Изменения в порядке сбора отходов

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После введения карантина в столице муниципальное предприятие «Администратор системы утилизации отходов Вильнюса» (VASA) временно приостанавливает оказание услуг по вывозу крупногабаритных отходов по индивидуальным заказам населения.

В соответствии с рекомендациями для жителей сократить передвижение из дома VASA также временно приостанавливает закрытие систем сбора мусора (мусоропроводов), установленных в многоквартирных домах.

VASA напоминает, что оставлять крупные отходы в контейнерах для смешанных и отсортированных отходов запрещено. Нарушение влечет штраф от 30 до 140 евро.

Информация «ЛК», vilnius.lt