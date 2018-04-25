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Рейн

Знакомьтесь – малыш Рейн. Он родился от кошки, которую приютила у себя наш волонтер. Рейн притворяется очень серьезным и важным, как большая европейская река Рейн.

Он считает, что ему не пристало играть со своими братьями и сестрами, поэтому предпочитает компанию взрослого соседского кота. Хоть он и притворяется таким, но в душе это очень ласковый котенок – сначала может показаться, что людей он совершенно игнорирует, но если погладите его по животику – это все меняет. Рейн просто обожает ласку, поэтому будет прекрасным домашним компаньоном.

Если хотите узнать подробнее о процедуре передачи животного новым хозяевам, а также познакомиться с Рейном, наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».

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