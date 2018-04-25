Эпоха металлических гаражей уходит в прошлое

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В Вильнюсе уже убрано 4300 металлических гаражей, а это около 40% всех подлежащих сносу. Еще 600 владельцев гаражей подали заявку на продление срока переноса железных автокоробок. В двух гаражных массивах городская земля уже полностью освобождена.

Как мы уже сообщали, Вильнюсское городское самоуправление сообщило владельцам металлических гаражей, что они должны перенести куда-нибудь свои гаражи или сдать их как металлолом, чтобы освободить государственную землю.

«Хотя проблема гаражей казалась серьезной, мы видим, что эпоха металлических гаражных массивов в Вильнюсе быстро приближается к концу. Огромное количество мусора, шин и другого устаревшего «богатства» уже вывезено, что делает город более чистым, а бывшую «гаражную» территорию можно использовать для нужд горожан», — говорит заместитель мэра Вильнюса Витаутас Миталас.

Больше всего таких гаражей (8700) было в сянюниях Расу, Ново- Вильня, Пашилайчяй, Пилайте и Каролинишкес. Более оперативно процесс «переселения» продвигается в сянюниях Пашилайчяй, Каролинишкес, Пилайте и Расу. Только в этих частях столицы было убрано 3700 гаражей и подано 450 запросов на продление срока. В этих сянюниях организован сбор отсортированных отходов и шин.

На месте, которое занимали гаражи, будут созданы общественные зоны отдыха, построены новые автодороги, пешеходные и велосипедные дорожки.

Информация «ЛК», vilnius.lt