Что ждет литовскую экономику?

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В связи с ослаблением роста мировой экономики снизятся и темпы развития хозяйства Литвы, утверждает Банк Литвы (БЛ). БЛ прогнозирует, что после роста ВВП в этом году в 3,7% в следующем году рост ВВП страны составит 2,5% – таким же был и сентябрьский прогноз, сообщает BNS.

Директор службы экономики и финансовой стабильности БЛ Гядиминас Шимкус утверждает, что и экспорт, и инвестиции в следующем году должны расти более умеренно. Это связано с тем, что не так интенсивно будут использоваться средства фондов помощи Евросоюза.

«Завершая этот год, мы можем порадоваться тому, что в 2019 году экономика страны активно росла, но в следующем году прогнозируется замедление развития. Сейчас литовский экспорт, оказывающий большое влияние на нашу экономику, уверенно растет, а условия для его дальнейшего развития не самые лучшие», – отметил Г. Шимкус в пресс-релизе.

БЛ утверждает, что экономическую активность будет ограничивать и меняющееся положение на рынке труда. У компаний остается все меньше пространства для повышения зарплат, а на наем работников все более негативно будут влиять демографические изменения.