Что ждет литовскую экономику?

В связи с ослаблением роста мировой экономики снизятся и темпы развития хозяйства Литвы, утверждает Банк Литвы (БЛ). БЛ прогнозирует, что после роста ВВП в этом году в 3,7% в следующем году рост ВВП страны составит 2,5% – таким же был и сентябрьский прогноз, сообщает BNS.
Директор службы экономики и финансовой стабильности БЛ Гядиминас Шимкус утверждает, что и экспорт, и инвестиции в следующем году должны расти более умеренно. Это связано с тем, что не так интенсивно будут использоваться средства фондов помощи Евросоюза.
«Завершая этот год, мы можем порадоваться тому, что в 2019 году экономика страны активно росла, но в следующем году прогнозируется замедление развития. Сейчас литовский экспорт, оказывающий большое влияние на нашу экономику, уверенно растет, а условия для его дальнейшего развития не самые лучшие», – отметил Г. Шимкус в пресс-релизе.
БЛ утверждает, что экономическую активность будет ограничивать и меняющееся положение на рынке труда. У компаний остается все меньше пространства для повышения зарплат, а на наем работников все более негативно будут влиять демографические изменения.
«Это не означает, что доходы населения перестанут расти – они увеличатся, но меньше, чем в последнее время. Это будет ограничивать и развитие частного потребления, которое уже сейчас спадает», – отметил Г. Шимкус.
Согласно новым прогнозам БЛ, заработная плата в этом году увеличится на 8,5%, в следующем – на 6,7%. Центробанк не изменил прогноз инфляции на этот год, но повысил его на 0,1% на 2020 год. Сейчас ожидается, что как в этом году, так и в следующем она составит 2,3%.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ
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