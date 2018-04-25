Пять лет в еврозоне. В чем польза?

Евро положительно сказался на экономике страны

Глава правления БЛ Витас Василяускас говорит, что евро каждый год придавал экономике страны 0,5 проц. пункта роста. Об этом сообщает BNS.

«Если говорить о внутреннем валовом продукте, то мы говорим о положительном влиянии каждый год. Первые два года после введения евро это воздействие было больше», – сказал В. Василяускас на пресс-конференции.

Как сообщает БЛ, выросшие после перехода на евро рейтинги Литвы и снизившийся риск позволили стране дешевле получать кредиты. Только благодаря более дешевым кредитам государство за пять лет сэкономило 334 млн евро. Даже если подходить к евро с консервативной точки зрения, он ежегодно увеличивает экспорт страны на 200-350 млн евро.

«Если говорить о процентах, то введение евро простимулировало рост экспорта примерно на 1% ежегодно. А это немалые цифры. По какой причине? По причине снижения затрат во внешней торговле, то есть прежде всего обмен валюты, международные расчеты, снижение (расходов) на администрирование расчетов – все это позволило соответственно конкурентоспособно корректировать цены», – сказал В. Василяускас.

По его словам, мнение населения о евро меняется и это связано с отношением к ценам. «После большой эйфории сразу после перехода на евро, когда его популярность превышала 50%, было падение, и мы считаем, что главной причиной того, почему это произошло, является связь евро с ростом цен», – сказал В. Василяускас.

Он также отметил, что привыкание к евро, как показывают исследования, состоялось. «Главная проблема, которая подчеркивается в опросах, – это один, два евроцента, их называют определенным неудобством», – сказал глава БЛ.

Благодаря снижению бремени годовых по займам население и бизнес за пять лет сэкономили почти 300 млн евро.

Центробанк указывает, что, по оценкам Евростата, влияние перехода с лита на евро на цены было единовременным и незначительным. Инфляция в начале 2015 года повысилась из-за перехода на евро на 0,11 проц. пункта. Средняя заработная плата за пять лет увеличилась — с 550 до 830 евро.

Подорожание

С момента введения евро услуги в Литве подорожали на 22 процента. По словам нового руководителя Департамента статистики Юрате Петраускене, это увеличивает инфляцию. Специалист напомнила, что до 2015 года услуги в нашей стране стоили намного меньше, чем в остальной Европе, и поэтому должны были подорожать.

За последние пять лет на 80 процентов подорожали услуги няни, аренда жилья – на 46, ремонт – на 45, билеты в кино, театры и на концерты – на 44 процента. Между тем на питание жители стали тратить все меньше средств – около 20 процентов всех доходов. Эксперты считают, что меняются приоритеты: люди хотят больше тратить на поездки, хобби и развлечения.

Подготовлено по сообщениям СМИ