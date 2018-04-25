Спасут ли сеньоры рынок труда Литвы?

Технологический прогресс может предоставить людям возможность жить дольше. Прогнозируется, что с улучшением здравоохранения жители Литвы будут позже стареть. По мнению Еврокомиссии в ближайшие 40 лет продолжительность жизни женщин, достигших 65 лет, увеличится примерно на 5 лет, а мужчин — на 6 лет. В 2060 г. мужчины, достигшие 65- летнего возраста, смогут надеяться жить еще пятую часть своей жизни, а женщины смогут жить еще четверть века. Полагают, что прогнозируемое улучшение здоровья населения, широкое применение прогрессивных технологий предоставят новые возможности для работников старшего возраста.

Уже сейчас в автомобильной промышленности используются роботизированные системы, которые уменьшают потребность в физической силе сборщиков автомобилей. Сегодня даже трудно представить, какого прорыва позволят добиться технологии будущего. Так, на предприятии E. Musko Neuralink создается технология, которая пытается соединить мозг человека и компьютер, что в будущем может предоставить новые возможности людям.

Необходимо уделять больше внимания вопросам здравоохранения населения. Хотя прогнозы увеличения продолжительности жизни людей настраивают на оптимистический лад, чтобы они стали реальностью, необходимы большие положительные сдвиги в области здравоохранения. До сих пор изменения в этой области проводились медленно. С 1970 г. продолжительность жизни людей в возрасте 65 лет в Литве увеличилась только на два года, в то время как в Эстонии — на 4 с половиной. Состояние здоровья жителей нашей страны оценивается все еще достаточно критично.

По подсчетам Евростата, в 2017 г. житель нашей страны в возрасте 65 лет мог надеяться без больших проблем со здоровьем прожить еще пять лет, что почти вдвое меньше, чем в среднем по Евросоюзу. По данным Евростата, в прошлом году только 44 проц. жителей нашей страны старше 16 лет оценивали свое здоровье как хорошее или очень хорошее, это был самый низкий показатель, потому что в Евросоюзе в среднем таких граждан насчитывалось почти 70 проц. Для того, чтобы рынок труда нашей страны в будущем могли пополнить жизнеспособные люди старшего возраста, необходимо уже сейчас уделять больше внимания их здоровью, образу жизни и превенции заболеваний.

Важно, чтобы общественность обладала знаниями и навыками, необходимыми на рынке труда. С увеличением продолжительности жизни, с внедрением новых технологий возрастет потребность людей в обновлении знаний. Поэтому создание системы обучения в течение всей жизни и ее эффективное функционирование может стать важным условием включения все большего количества людей старшего возраста в рынок труда. К сожалению, обучение взрослых в Литве пока не стало популярным. В 2016 г. только 28 проц. людей в возрасте 25-64 лет участвовали в программах формального и неформального просвещения и обучения, хотя средний показатель в Евросоюзе составляет более 45 проц. Этот показатель среди людей старшего возраста еще меньше, о чем свидетельствуют их навыки. Так, в соответствии с программой международной оценки способностей взрослых почти половина населения страны в возрасте 55-64 лет имеет очень слабые цифровые навыки, которые на рынке труда становятся все более важными. Если мы хотим, чтобы люди старшего возраста могли воспользоваться возможностями рынка труда в будущем, важно уже сегодня активно создавать систему, позволяющую трудящимся нашей страны постоянно углублять свои знания и способности.

К изменяющейся ситуации должны будут приспособиться предпринимательство и государство. С увеличением конкуренции в отношении работников предприниматели будут заинтересованы сохранить работников старшего возраста. Для этого очень важно, чтобы на предприятиях создавались условия для их обучения и работы.

Для работников старшего возраста особенно привлекательными были бы гибкость форм работы, приспособленная к их потребностям рабочая среда. Есть уже и положительные примеры. Так, изготовитель автомобилей BMW после консультации с работниками приспособил свою производственную линию с учетом потребностей людей старшего возраста: внедрил улучшенное освещение, установил экраны компьютеров, специальные стулья, проводит регулярные перерывы с зарядкой, ввел другие усовершенствования. Способность интегрировать работников старшего возраста может стать конкурентным преимуществом маркетинга, что позволит обеспечить спрос на работников.

Важная роль отводится и политикам. Если мы хотим, чтобы люди старшего возраста в будущем активно способствовали созданию экономического благосостояния страны и помогли решать связанные с неблагоприятной демографией проблемы рынка труда, мы должны найти способы привлекать их к работе, помочь им как можно дольше оставаться на рынке труда.

Подготовлено литовскими СМИ