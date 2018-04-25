Тернистый путь «Независимости»

«Пятый год деятельности Клайпедского терминала СПГ стал переломным как для потребителей, так и для всей индустрии. Во-первых, в терминале выполнено больше погрузочных операций, чем за все прошлые годы вместе взятые, к тому же привлечены два пользователя терминалом из Эстонии. Пользуясь оказываемыми терминалом услугами, они напрямую снижают составляющую безопасности литовским потребителям. Во-вторых, в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами и снижающимися расходами терминала Государственная служба регулирования энергетики смогла снизить составляющую безопасности почти на 4 миллиона евро. В связи с этим выгоду уже в следующем году почувствует каждый потребитель газа в стране. В-третьих, фирмы и их клиенты, в рекордных количествах импортирующие газ через терминал, максимально воспользовались периодом низких цен на международных газовых рынках. Только в ноябре пользователи терминала сэкономили более 10 миллионов евро, даже с учетом всех расходов на его обслуживание», – акцентирует директор службы Klaipėdos Nafta Клайпедского терминала СПГ Арунас Молис.

72,32% акций Klaipedos Nafta принадлежат государству, а 10,41% – Achemos grupe. На данный момент госфирма арендует судно, договор аренды которого истекает в 2024 году. Между тем эксперты критикуют госпредприятие Klaipėdos Nafta, которое занимается эксплуатацией терминала. Председатель парламентского комитета по энергетике Виргилиюс Подерис сказал на ТВ, что сейчас терминалу выделяют субсидии, несмотря на то, что управляющая им компания Klaipėdos Nafta получает прибыль. В.Подерис заметил, что в содержании терминала должны участвовать и потребители газа, находящиеся за пределами Литвы.

Принято решение, что Klaipėdos Nafta будет покупать терминал, и это решение одобрено правительством и парламентом Литвы. Журналисты спросили у вице-министра энергетики, каким он видит будущее потребление газа. Эгидиюс Пурлис сказал, что ожидается стабильность на этом рынке. А В. Подерис считает, что, перед тем как покупать терминал, Литва должна оценить, какой будет потребность в газе в будущем.

Удержат на плаву

На минувшей неделе Сейм Литвы предоставил госгарантию на получение кредита компании Klaipėdos Nafta у Северного инвестиционного банка (СИБ, NIB). Однако по предложению члена Комитета по экономическим делам Сейма Эугениюса Гентвиласа сумма гарантии снижена на 20 млн евро по сравнению с запрашиваемой правительством.

Кредиты будут взяты для того, чтобы уже с января перераспределить на более длительный срок затраты на содержание Клайпедского терминала — сжиженного природного газа и на приобретение до 2025 года судна-хранилища СПГ.

По неофициальным данным BNS, правление банка утвердило первый кредит еще летом, уже утвержден и второй кредит, а договор с банком планируется подписать в конце декабря.

Взяв кредит у Северного инвестиционного банка в 134,15 млн евро на 26 лет, планируется равномерно распределить до 2044 года расходы на содержание судна-хранилища терминала «Independence». Нынешний договор об аренде судна с норвежской компанией Hoegh LNG завершится в 2024 году.

Министерство энергетики утверждает, что кредит Северного инвестиционного банка позволит Klaipedos Nafta сократить c 2020 года расходы на содержание терминала на 45%, с 62 млн евро до 36 млн евро, так называемую составляющую безопасности – почти на 39%, расходы сократились бы на 45%, с 62 млн евро до 36 млн евро, а окончательную цену газа для потребителей снизить на 4%.

На приобретение судна СПГ«Independence» или другого подобного планируется позаимствовать до 138,4 млн евро (ранее планировалось 158,4 млн евро).

Подготовлено по сообщениям СМИ