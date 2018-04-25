Оценка системы образования

«Как показывают ревизии и рекомендации, недостаточно эффективно используется часть средств в учреждениях, преобладает множество публичных покупок, которые являются малоценными, в некоторых учреждениях частично совпадают функции и услуги», — говорила С. Шульце.

«Первым шагом является создание антикоррупционной системы, реализация которой должна быть широкой», — добавила советник президента по вопросам образования. Она утверждает, что покупки учреждений министерства должны быть централизованными.

В свою очередь министр А. Монкявичюс подчеркнул, что Национальное агентство по образованию уже сделало это и обещает добиться еще большей эффективности. С. Шульце подчеркнула, что только одна из рекомендаций аудита, предоставленных Госконтролем в 2017 году, была выполнена. Кроме того, не хватает стратегического планирования при распределении ресурсов и проведении реформ, направленных на качественные результаты учебы учащихся и работы преподавателей.

Президент подчеркивает, что, несмотря на увеличение финансирования просвещения, по данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), Литва все еще отстает в своих достижениях от многих стран. «Мы не можем больше игнорировать давние проблемы и неэффективно использовать ресурсы», — сказал Г. Науседа. Он подчеркнул, что при обсуждении долгосрочной образовательной стратегии «министр должен прежде всего ответить на вопросы о целенаправленном использовании средств для повышения качества образования».

А. Дулькис: Просвещение стало вопросом национальной безопасности

Глава Государственного контроля Арунас Дулькис говорит, что не выполнены рекомендации по конкретным показателям прогресса, зарплаты учителей должны быть связаны с результатами работы, не выполнены рекомендации по созданию объединенных классов, улучшению здравоохранения учащихся, другие предложения.

«Есть много неосуществленных рекомендаций. Я сказал президенту, что, по моему мнению, то, что сейчас мы видим в системе образования, уже выходит за пределы одного учебного заведения, проблемы обострились до вопросов национальной безопасности и обороны и должны обсуждаться в этом формате», — подчеркнул А. Дулькис.

Он также отметил, что министерство пока не учло предложения установить допустимое количество детей в детском саду, связать их количество с количеством педагогов. Также необходимо улучшить условия труда, увеличить заработную плату работников дошкольных учреждений.

«Мы думаем, что те, кто там работает, только подгузники меняют, а ведь они воспитывают детей. ОЭСР указывает, что уже на этом этапе начинается развитие личности, необходимо увеличивать расходы на социальное обеспечение, мы не готовим людей к жизни, а готовим людей, которые будут жить на пособие», — критиковал существующее положение А. Дулькис.

По его словам, последние проверки Госконтроля по оценке состояния здоровья учащихся и инфраструктуры показывают, что «мы не только не воспитываем думающего человека, но и наносим физический и психологический вред».

«Последняя проверка здоровья детей довольно печальна: в 30 проц. школ нет стадионов, в 10 проц. школ нет спортивных залов, дети получают образование в актовых залах, в каждой четвертой школе отсутствуют элементарные средства», — указал А. Дулькис. По его словам, пробелы в системе образования создают риски для других областей, таких, как охрана края и инновации, потому что вопрос состоит в том, как мы будем двигаться вперед с такими достижениями. Он обещает, что в первой половине 2020 года будет проведена оценка того, как министерство конкретно реализовало рекомендации недавних проверок.

ССР: Антикоррупционное просвещение пассивное

С. Шульце также отметила рекомендации ССР о том, что недостаточно эффективная структура учреждений министерства создает предпосылки для непрозрачных публичных покупок, при этом они не полностью осуществлены.

Заместитель директора ССР Эгидиюс Радзявичюс отметил, что министерство довольно пассивно реализовало мероприятия межведомственного плана, связанного с антикоррупционным просвещением, и выразил надежду, что включение будет более активным в ближайшем будущем.

«Что касается создания антикоррупционной среды в сфере просвещения, отмечается необходимость в министерстве иметь программу по предотвращению коррупции, основанную на тщательном анализе окружающей среды. Мы договорились, что это будет подготовлено в ближайшее время», — сказал Э. Радзявичюс. Он также подчеркнул, что в учреждениях, подведомственных министерству, преобладали недорогие покупки, в некоторых случаях услуги покупались у своих работников.

Заместитель директора ССР сказал, что обсуждалась необходимость иметь более четкие критерии оплаты труда учителей, которые убедили бы общественность в ее прозрачности.

По словам С. Шульце, финансирование просвещения увеличивается, расходы на обучение составляют более полумиллиарда евро, а результаты обучения тем не менее не улучшаются.

«Исследования показывают, что Литва находится ниже среднего показателя по ОЭСР в 79 странах. Мы также видим постоянную напряженность в оплате труда работников в этом секторе, нехватку оптимизации сети, отсутствие качественного прорыва», — сказала она.

А. Монкявичюс: Нет желающих руководить агентством

В ответ на критику А. Монкявичюс подчеркнул, что публичные покупки уже централизованы, что покупки услуг у своих сотрудников больше не являются проблемой. В министерстве готовится антикоррупционная программа.

По словам министра, на встрече обсуждалось, что изменения требуют большей политической стабильности и согласия, что надо уделять особое внимание стратегии Литвы до 2030 года, национальной программе прогресса или достижения соглашения политических партий по вопросу просвещения. Министр указал, что министерство не находит главу Национального агентства по образованию, но само учреждение уже решает возникающие проблемы.

«Существует реальная нехватка руководителей, поскольку конкурс объявляется уже в третий раз. Должность очень ответственная, а зарплата не так высока. Мы можем предложить максимальный оклад человеку на этой должности, но кандидатов нет», — подчеркнул министр.

По его словам, даже без руководителя коллектив агентства работает, покупки, о которых мы говорим, централизованы, мощности по надзору за покупками в рамках министерства усилены, в настоящее время в общей сложности осуществляется надзор за публичными покупками 130 колледжей, профессиональных школ и других учреждений.

«Необходимо проделать определенную работу по укреплению всего сказанного, обеспечению устойчивости, чтобы не было в будущем никаких сомнений. Хочу подчеркнуть, что в этом году не было злоупотреблений или скандалов, но все еще существуют риски, и мы должны помнить об этом», — сказал он.

Министр также заявил, что «статистикой манипулируют», что, согласно последним данным Евростата за 2016 г., Литва находится в хвосте стран Евросоюза, с точки зрения затрат на образование на одного ребенка. Хотелось бы, чтобы не давали развиваться этому мифу.

Что касается неосуществленных призывов по реорганизации сети общеобразовательных школ, то отказ от школ с количеством учащихся менее 120 зависит не от министерства, а от учредителей этих школ – самоуправлений. Проблема решается с помощью «желтых» автобусов и других поощрений со стороны самоуправлений.

Подготовлено литовскими СМИ