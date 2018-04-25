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Экономика

Доходы бюджета

  • Nuotrauka lrv.lt

 Доходы государственного бюджета и бюджетов самоуправлений Литвы в январе-ноябре составили 9,676 млрд евро – на 2,6% (248,6 млн евро) больше, чем планировалось, сообщает Министерство финансов.

Доходы госбюджета составили 7,861 млрд евро – на 1,3% (100,1 млн евро) больше, чем прогнозировалось. Поступления налогов в госбюджет в этом году составили 7,248 млрд евро и были на 0,6% (45,7 млн евро) больше, чем прогнозировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в этом году составили 3,498 млрд евро – на 1,5% (53 млн евро) меньше, чем планировалось. Доходная часть госбюджета 2019 года (без учета средств помощи Евросоюза) составляет 8,668 млрд евро, с учетом средств Евросоюза – 10,59 млрд евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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