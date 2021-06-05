Цифровое удостоверение ЕС по COVID-19 в Литве должно стартовать 7 июня

В мае Европарламент и государства ЕС договорились о возможности для жителей 27 стран блока получать цифровые удостоверения здоровья, так называемый «зеленый» сертификат, доказывающий их статус вакцинированного, результат теста на COVID-19 или факт выздоровления от коронавирусной инфекции.

Это соглашение официально еще должен утвердить Европарламент, чья пленарная сессия запланирована на 7-10 июня.