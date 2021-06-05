Цифровое удостоверение ЕС по COVID-19 в Литве должно стартовать 7 июня

Цифровое удостоверение Евросоюза по COVID-19, которое облегчит передвижение граждан между странами сообщества, в Литве должно начать действовать 7 июня, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.
«По нашим данным, Реестровый центр, который является основным подрядчиком, поскольку выдача цифровых удостоверений в Литве будет происходить через портал e.sveikata(…), планирует, что в Литве цифровое удостоверение и возможность для людей его получить стартует 7 июня»,– заявила в среду замминистра на пресс-конференции.
В мае Европарламент и государства ЕС договорились о возможности для жителей 27 стран блока получать цифровые удостоверения здоровья, так называемый «зеленый» сертификат, доказывающий их статус вакцинированного, результат теста на COVID-19 или факт выздоровления от коронавирусной инфекции.
Это соглашение официально еще должен утвердить Европарламент, чья пленарная сессия запланирована на 7-10 июня.