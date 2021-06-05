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ЕС и Британия начали расследования против Facebook

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В Британии и Евросоюзе начинают расследование в отношении соцсети Facebook, которую подозревают в неправомерном использовании данных о пользователях. О начале расследования сообщили европейский и британский регуляторы.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что она начала антимонопольное расследование, чтобы выяснить, использует ли Facebook данные о пользователях, получаемые от рекламодателей, чтобы конкурировать с ними же на рынке онлайн-объявлений.

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Кроме того, регулятор намерен выяснить, привязан ли сервис Facebook Marketplace к самой социальной сети, что является нарушением европейского законодательства.

«Facebook собирает огромные массивы данных о деятельности пользователей своей социальной сети и за ее пределами, что позволяет ему ориентироваться на конкретные группы клиентов. Мы рассмотрим, дают ли эти данные неоправданное конкурентное преимущество Facebook, в частности, в секторе онлайн-объявлений, где люди покупают и продают товары каждый день и где Facebook также конкурирует с компаниями, от которых она получает эти данные», — заявил еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В свою очередь Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании заявило, что помимо поведения Facebook на рынке онлайн-объявлений оно изучит и использование соцсетью данных для продвижения собственного сервиса онлайн-знакомств.

Ранее сообщалось, что в открытом доступе оказалась информация о 500 млн пользователей социальной сети из 106 стран мира.

korrespondent.net

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