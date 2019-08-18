Цикл мероприятий, посвященных истории евреев

Фото из открытых интернет-источников

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Правительство Литвы подтвердило план мероприятий, посвященных истории евреев Литвы и Виленского Гаона, в который входит почти 70 различных проектов.

Заместитель правительственного канцлера Дейвидас Матуленис на заседании правительства сообщил, что планирующиеся инициативы позволят обратить внимание на «богатую историю нашей Литвы, которая неотделима от истории литовских евреев».

«В программе большое внимание будет уделено увековечению исторической памяти», – добавил вице-канцлер.

Мероприятия начнутся в начале следующего года циклом литературы литваков на Вильнюсской книжной ярмарке, проектом, приуроченным к 120-й годовщине со дня рождения японского дипломата Тиуинэ Сугихары в Вильнюсе и Каунасе, в столице планируется провести выставку работ художника-модерниста XX века Лазаря Сегала, который родился в Вильнюсе.

Кроме того, будет открыта выставка, посвященная влиянию Виленского Гаона – Элияху бен Шломо Залмана — на культуру евреев Литвы.

Мероприятия состоятся и в Нью-Йорке, а во Франкфурте планируется выставка, посвященная вильнюсскому архиву Исследовательского института идиша (YIVO, США). Намечаются и передвижные, виртуальные выставки о еврейских бойцах-добровольцах, которые участвовали в боях за свободу Литвы.

Библиотеки литовских гимназий должны получить книги Ицхока Рудашевского «Дневник вильнюсского гетто».

Предусмотрены концерты, посвященные композитору Анатолию Шендеровичу, музыкантам Яше Хейфетцу, Иосефу Ахрону, Джорджу Грешвину.

Планируется создать музыкальный путеводитель по Каунасу, в него будут включены семь музыкальных маршрутов по еврейским местами в Каунасе, подготовить маршрут, посвященный историческому и культурному наследию Великого Княжества Литовского, организовать моторалли для знакомства с этим наследием.

Также готовятся выставки Бориса Шаца (работы и документы), Марка Шагала, имеющего корни литваков (картина «Белое распятие»), Самуэля Бака.

Помимо выставок и концертов будут установлены новые и приведены в порядок старые мемориалы. Основная часть работ была организована ранее.

В 2020 году планируется провести Всемирный съезд литваков, доставить из Нью-Йорка в республику историческую летопись вильнюсских евреев.

Живший в XVIII веке Элияху бен Шломо Залман, известный как Дер вилнер гоэн — Виленский Гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и толкователей Талмуда.

Он утверждал, что, желая понять иудаизм, необходимо разбираться в математике, астрономии, географии, зоологии, ботанике, языкознании, написал десятки трактатов и стал основоположником современного иудаизма.

Первые евреи в Вильнюсе поселились еще в XVI веке. До Холокоста литваки, которые говорили преимущественно на идише и отличались строгими религиозными нравами, составляли около 10% мирового еврейства. Вильнюс из-за своего значения для евреев называли «Северным Иерусалимом».

До Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но более 90% литовской общины было уничтожено во время нацистской оккупации. Сейчас в Литве проживают около 3 тыс. евреев.

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