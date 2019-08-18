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Литовскому бизнесу – предупреждения

Фото pixabay.com

На важных для Литвы рынках Северных стран в прошлом году стремительно росло число банкротств, такая тенденция прогнозируется и на нынешний год, пишет деловая газета Verslo žinios.

Эксперты призывают литовский бизнес проявлять бдительность в этом регионе – диверсифицировать продажи, страховать экспортные договоры.

По данным Creditreform International, число банкротств в Швеции в прошлом году выросло на 13,2%, а в Финляндии – на 17,3%. По мнению экспертов Creditreform Lietuva и SME Finance, для литовского бизнеса сейчас существуют минимальные риски для развития экспортных потоков в Нидерланды, Ирландию, Германию, Австрию.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ     

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