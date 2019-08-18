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На Игналинской АЭС выявлены нарушения

Фото Гедиминаса Савицкиса

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики Литвы (VATESI) провела на Игналинской атомной электростанции (ИАЭС) 26 проверок, в ходе которых были выявлены нарушения технологических норм. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили соблюдение требований безопасности при обслуживании важного оборудования, обращение с радиоактивными отходами, аварийную готовность и многие другие факторы.

В ходе проверок было зафиксировано десять нарушений, два из которых были классифицированы как незначительные. «Больше всего нарушений отмечено в ходе работ по демонтажу и дезактивации важных для безопасности конструкций, систем и эксплуатационных компонентов, а также в сфере упорядочения радиоактивных отходов», — говорится в сообщении инспекции.

Отмечается, что незначительные нарушения были немедленно ликвидированы, остальные также должны быть своевременно устранены.

Игналинская атомная электростанция была закрыта в 2009 году, после чего начались работы по ее выводу из эксплуатации. Такая мера была продиктована Литве в качестве одного из условий для вступления в Европейский союз. Работы по демонтажу планируют завершить в 2038 году.

ЕС берет на себя большую часть расходов по закрытию объекта. Вильнюс выделяет лишь 14 процентов общей суммы.

Вывод из эксплуатации ИАЭС сопровождается коррупционными скандалами. Так, за последние годы на Игналине сменились несколько директоров, один из которых проходит по делу о незаконной продаже имущества электростанции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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