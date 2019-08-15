Экономика

Министр энергетики Литвы: грязная нефть из России нам не грозит

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас рассказал в интервью главному редактору польского бизнес-портала Biznes Alert Войчеху Якубику о перспективах синхронизации энергосистем стран Балтии с ЕС и о диверсификации источников энергии. С его слов, дела обстоят прекрасно, Литва надеется на максимальное финансирование ЕС, проблем с пересечением «Хармони линк», с российской инфраструктурой, не предвидится, но принять все меры предосторожности все-таки следует, чтобы избежать возможных угроз.

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

— Какую реакцию в Литве вызвали проблемы, связанные с загрязнением российской нефти?

На наш нефтяной сектор влияния они не оказали, поскольку «Орлен Летува» занимается нефтепродуктами. Компания не ощутила непосредственного воздействия. Мы получали нефть только через нефтяной терминал, поставки по трубопроводу «Дружба» были прекращены в 2006 году по политическим причинам: именно тогда «Орлен» купил Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод.

— Бывают ли у Литвы какие-то другие проблемы с российской нефтью? Россияне говорят, что откажутся от поставок через ваши порты.

— Это только разговоры. Мы поддерживаем контакты с белорусскими компаниями и ведем переговоры о поставках нефти в Белоруссию через литовские порты. Осуществляются пробные поставки с разных направлений.

— Как продвигается проект диверсификации?

— Благодаря «Орлен Летува» мы, так же как и Польша, занимаемся процессом диверсификации источников поставок. Мажейкяйский НПЗ заключает контракты с «Сауди Арамко» и другими нероссийскими поставщиками. Наш «портфель» уже изменился.

— Потребуется ли новая инфраструктура?

— Необходимая инфраструктура у нас есть, а Польский нефтяной концерн «Орлен» намеревается повысить эффективность работы: из того же самого объема нефти можно будет произвести больше нефтепродуктов. Мы поддерживаем и приветствуем такую стратегию.

— В литовской и польской прессе появились разговоры о проблемах, с которыми может столкнуться проект «Хармони линк» — электроэнергетическое соединение с Польшей, которое позволит странам Балтии синхронизировать свою систему с европейской. Существуют ли какие-то риски?

— Операторы сетей обеих стран предприняли конкретные шаги, сотрудничество развивается идеально. Прогресс есть: мы находимся на этапе анализа технической осуществимости, стороны собираются подать заявку на финансирование в рамках механизма «Соединение Европы». Мы можем получить до 75% необходимой суммы. В 2020 году должны быть приняты окончательные инвестиционные решения. Очень важно, что в подписанном в июне политическом соглашении о внедрении синхронизации были указаны конкретные даты реализации проекта «Хармони линк».

Литва и Польша в прошлом успешно справлялись с возникающими сложностями. Когда создавалась энергетическая смычка «НордБалт», литовским властям пришлось вмешаться в ситуацию, поскольку российский флот начал учения, блокировавшие строительство, но в течение нескольких дней проблему удалось решить.

Напомню, что «Северный поток — 2» неизбежно будет пересекаться с «НордБалт», так что мы не предвидим возникновения проблем с пересечением «Хармони линк» и российской инфраструктуры. Это не станет существенным препятствием, однако следует принять все меры предосторожности, чтобы избежать возможных угроз.

— Можно ли ожидать какого-то политического воздействия?

— Задача наших операторов — подготовить оптимальную трассу прокладки кабеля и выбрать соответствующие условия строительства этого соединения, чтобы реализовать проект в срок и без проблем.

— Закончится ли процесс синхронизации к 2025 году?

— За последние два года мы проделали путь от политических соглашений до реальной работы над проектом синхронизации. Цели договора, подписанного в июне 2018 года представителями руководства Польши, стран Балтии и Еврокомиссии достигнуты, мы перешли к практическому этапу, добившись того, что в первой фазе синхронизации мы получим максимальное финансирование ЕС. Следующее важное событие произошло месяц назад: в Брюсселе был подписан документ, благодаря которому проект будет контролироваться и координироваться на самом высоком политическом и техническом уровне, чтобы все стороны произвели необходимые работы в оговоренные сроки, а к 2025 году балтийские и европейские энергетические сети смогли надежно работать на единой частоте тока.

Все это — прекрасный пример сотрудничества политиков, операторов сетей и других ключевых игроков, которые смогли достичь компромисса и принять необходимые (порой сложные) решения, чтобы достичь общей стратегической цели. Я бы хотел обратить внимание на то, что Польша сыграла и продолжает играть в соглашении о синхронизации ключевую роль.

— Что будет с Газовой директивой, которая, как считают некоторые аналитики, в процессе имплементации некоторыми странами может лишиться норм, распространяющих европейское право на «Северный поток — 2»?

— Важно то, что поправки в директиву утвердили, а Еврокомиссия сохранит ключевую роль. Она должна будет утвердить все возможные решения после завершения переговоров. Будем надеяться, что Комиссия будет соответствующим образом следить за тем, как директива применяется в отношении «Северного потока — 2».

(По материалам зарубежной прессы)

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