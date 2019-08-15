Министр энергетики Литвы: грязная нефть из России нам не грозит

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас рассказал в интервью главному редактору польского бизнес-портала Biznes Alert Войчеху Якубику о перспективах синхронизации энергосистем стран Балтии с ЕС и о диверсификации источников энергии. С его слов, дела обстоят прекрасно, Литва надеется на максимальное финансирование ЕС, проблем с пересечением «Хармони линк», с российской инфраструктурой, не предвидится, но принять все меры предосторожности все-таки следует, чтобы избежать возможных угроз.

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

— Какую реакцию в Литве вызвали проблемы, связанные с загрязнением российской нефти?

— На наш нефтяной сектор влияния они не оказали, поскольку «Орлен Летува» занимается нефтепродуктами. Компания не ощутила непосредственного воздействия. Мы получали нефть только через нефтяной терминал, поставки по трубопроводу «Дружба» были прекращены в 2006 году по политическим причинам: именно тогда «Орлен» купил Мажейкяйский нефтеперерабатывающий завод.

— Бывают ли у Литвы какие-то другие проблемы с российской нефтью? Россияне говорят, что откажутся от поставок через ваши порты.

— Это только разговоры. Мы поддерживаем контакты с белорусскими компаниями и ведем переговоры о поставках нефти в Белоруссию через литовские порты. Осуществляются пробные поставки с разных направлений.

— Как продвигается проект диверсификации?

— Благодаря «Орлен Летува» мы, так же как и Польша, занимаемся процессом диверсификации источников поставок. Мажейкяйский НПЗ заключает контракты с «Сауди Арамко» и другими нероссийскими поставщиками. Наш «портфель» уже изменился.

— Потребуется ли новая инфраструктура?

— Необходимая инфраструктура у нас есть, а Польский нефтяной концерн «Орлен» намеревается повысить эффективность работы: из того же самого объема нефти можно будет произвести больше нефтепродуктов. Мы поддерживаем и приветствуем такую стратегию.

— В литовской и польской прессе появились разговоры о проблемах, с которыми может столкнуться проект «Хармони линк» — электроэнергетическое соединение с Польшей, которое позволит странам Балтии синхронизировать свою систему с европейской. Существуют ли какие-то риски?

— Операторы сетей обеих стран предприняли конкретные шаги, сотрудничество развивается идеально. Прогресс есть: мы находимся на этапе анализа технической осуществимости, стороны собираются подать заявку на финансирование в рамках механизма «Соединение Европы». Мы можем получить до 75% необходимой суммы. В 2020 году должны быть приняты окончательные инвестиционные решения. Очень важно, что в подписанном в июне политическом соглашении о внедрении синхронизации были указаны конкретные даты реализации проекта «Хармони линк».

Литва и Польша в прошлом успешно справлялись с возникающими сложностями. Когда создавалась энергетическая смычка «НордБалт», литовским властям пришлось вмешаться в ситуацию, поскольку российский флот начал учения, блокировавшие строительство, но в течение нескольких дней проблему удалось решить.

Напомню, что «Северный поток — 2» неизбежно будет пересекаться с «НордБалт», так что мы не предвидим возникновения проблем с пересечением «Хармони линк» и российской инфраструктуры. Это не станет существенным препятствием, однако следует принять все меры предосторожности, чтобы избежать возможных угроз.

— Можно ли ожидать какого-то политического воздействия?

— Задача наших операторов — подготовить оптимальную трассу прокладки кабеля и выбрать соответствующие условия строительства этого соединения, чтобы реализовать проект в срок и без проблем.

— Закончится ли процесс синхронизации к 2025 году?

— За последние два года мы проделали путь от политических соглашений до реальной работы над проектом синхронизации. Цели договора, подписанного в июне 2018 года представителями руководства Польши, стран Балтии и Еврокомиссии достигнуты, мы перешли к практическому этапу, добившись того, что в первой фазе синхронизации мы получим максимальное финансирование ЕС. Следующее важное событие произошло месяц назад: в Брюсселе был подписан документ, благодаря которому проект будет контролироваться и координироваться на самом высоком политическом и техническом уровне, чтобы все стороны произвели необходимые работы в оговоренные сроки, а к 2025 году балтийские и европейские энергетические сети смогли надежно работать на единой частоте тока.

Все это — прекрасный пример сотрудничества политиков, операторов сетей и других ключевых игроков, которые смогли достичь компромисса и принять необходимые (порой сложные) решения, чтобы достичь общей стратегической цели. Я бы хотел обратить внимание на то, что Польша сыграла и продолжает играть в соглашении о синхронизации ключевую роль.

— Что будет с Газовой директивой, которая, как считают некоторые аналитики, в процессе имплементации некоторыми странами может лишиться норм, распространяющих европейское право на «Северный поток — 2»?

— Важно то, что поправки в директиву утвердили, а Еврокомиссия сохранит ключевую роль. Она должна будет утвердить все возможные решения после завершения переговоров. Будем надеяться, что Комиссия будет соответствующим образом следить за тем, как директива применяется в отношении «Северного потока — 2».

(По материалам зарубежной прессы)

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