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Copenhagen Merchants учреждает предприятие в Каунасе

Фото pixabay.com

Датская компания-посредник в торговле зерном Copenhagen Merchants учреждает предприятие в Каунасе.

По данным Реестрового центра, предприятие CM Kaunas зарегистрировано 9 сентября, его возглавляет Гинтарас Паужа, а его единственным акционером является датская компания Copenhagen Merchants.

Компания указывает, что ее основная деятельность – посредничество в торговле зерном, она предоставляет услуги железнодорожной логистики, фрахта судов, анализа качества, таможенного оформления и другие.

Copenhagen Merchants утверждает, что она является одной из крупнейших компаний-посредников в торговле зерном в Европе – в ней работает около 300 человек.

У компании есть офисы в Копенгагене, Женеве, Гамбурге, Таллине и Мадриде.

BNS

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