Жителей приглашают принять участие в очистке рек

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Жители Литвы приглашаются 21 сентября присоединиться к международной инициативе и принять участие в очистке рек Нерис и Нямунас.

Как сообщили в среду организаторы, предполагается собрать более тысячи человек.

«80% пластика попадает в океаны через реки, поэтому загрязнение рек имеет глобальные последствия. Присоединяясь к инициативе в Литве, мы не только бережно относимся к свой фауне и флоре, но и привлекаем внимание к мировым экологическим проблемам», – сказала координатор проектов Институтов «зеленой» политики Юстина Англицките.

Жители и организации займутся приведением в порядок набережных рек, энтузиасты-байдарочники и сапсёрфингисты – очисткой воды, а водолазы – очисткой речного дна.

Международная инициатива River Cleanup будет проходить одновременно в 15-и странах, а Нерис и Нямунас вместе с Литвой будут чистить Беларусь Калининградская область России.

Работы по очистке запланированы в Вильнюсе и Каунасе, но есть цель вовлечь и другие, удаленные от крупных городов местности, прилегающие к Нерис или Нямунасу.

«Мы выбрали Нерис и Нямунас не только из-за величины, но и из-за исторического и культурного значения для Литвы. Эти реки часто упоминаются в литературных произведениях и стихах, на них расположены важнейшие города», – рассказала Ю. Англицките.

Инициатива River Cleanup возникла в Бельгии, в прошлом году она объединила 10 тысяч участников из 59-и города Европы, удалось собрать около 100 тонн мусора.

В нынешнем году проект включает в себя очистку уже десяти рек: Волги, Рейна, Шельды, Мааса, Дрины, Белой, Дона, Дуная, Нерис и Нямунаса. Подсчеты показывают, что общее число участников в этом году может составить 20 тысяч человек из 200 городов.

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