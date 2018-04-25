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Количество личных банкротств в Чехии стало рекордным

Фото pixabay.com

В августе в Чехии было объявлено 2148 банкротств — на 46 больше, чем в июле, и больше всего с 2008 года, когда вступил в силу новый закон о банкротстве.

Об этом сообщает Чешское кредитное бюро (CRIF). По данным компании, увеличение показателя связано с июньской поправкой к закону, которая облегчила списание долгов.

Количество банкротств предпринимателей — физических лиц в августе также стало рекордным (923 случая). 

«Из-за смягчения условий списания долгов число банкротств увеличилось примерно вдвое. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем количество банкротств стабилизируется на этом или более высоком уровне», — рассказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.

В августе больше всего личных банкротств было объявлено в Южно-Моравском (278), Моравскосилезском (253) и Среднечешском крае (230). Меньше всего их было на Высочине (71), в Южной Чехии (79) и Карловарском крае (86).

За последние 12 месяцев было объявлено 14 717 банкротств, что на 2260 больше, чем в предыдущем периоде. 

В июне вступила в силу поправка к закону о банкротстве, которая облегчила условия списания долгов. Лица с низкими доходами должны ежемесячно платить около 1100 крон за услуги управляющего и выплачивать такую же сумму кредиторам. Таким образом, за пять лет затраты не превысят 65 тысяч крон.

Должник, как и раньше, должен в конечном итоге погасить по крайней мере 30%, долга, но теперь суд может простить оставшуюся сумму, если установит, что человек действительно предпринимал все усилия для погашения. 

420on.cz

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