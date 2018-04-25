COVID-19, грипп или простуда: как распознать болезнь по первым симптомам

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis

Боль в горле, кашель, температура могут быть симптомами COVID-19. Но эти же симптомы наблюдаются при гриппе, обычной простуде и сезонной аллергии. Распознать, чем заболел пациент можно с помощью того, в какой последовательности у него проявились симптомы. Уже с первым симптомом можно определить: у человека COVID-19, грипп, или простуда, и своевременно выбрать нужный курс лечения. Такие выводы сделали в ходе исследования ученые из Университета Южной Каролины, пишет «Голос Америки».

Данные исследований утверждают, что симптомы COVID-19 и гриппа чаще всего проявляются в такой последовательности:

Инфографика: ForumDaily

Наиболее вероятную последовательность появления симптомов COVID-19 и гриппа исследователи проиллюстрировали в виде диаграмм с данными статистики. Эти данные также показывают, что другая последовательность появления симптомов является маловероятной.

Добавив к своему исследованию данные о простуде и аллергии, которые ранее публиковали Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), ученые построили следующую зависимость между основными респираторными болезнями и их первыми симптомами.

Итак:

если сначала поднялась температура – это COVID-19;

если первым проявился кашель – это грипп;

сначала заболело горло – простуда;

слезятся глаза и насморк – это аллергия.

Инфографика: ForumDaily

Исследователи отмечают, что не у всех болезнь протекает одинаково. Впрочем, в подавляющем числе случаев, симптомы болезней проявляются именно в таком порядке.

«Последовательность появления симптомов имеет значение. Зная, что каждая болезнь прогрессирует по-разному, врачи могут быстрее определить, заболел ли пациент COVID-19 или другим заболеванием. Это поможет им принимать лучшие решения относительно курса лечения этого пациента», – подытожил руководитель исследования Джозеф Ларсен из Университета Южной Каролины.

В ходе исследования ученые проанализировали данные ВОЗ по более 55 000 пациентов, которые получили подтвержденный диагноз COVID-19 в Китае в период между 16 и 24 февраля. Они также изучали данные почти 1 100 пациентов, собранные в период между 11 декабря и в 29 января экспертной группой китайских врачей.

Чтобы сравнить симптомы COVID-19 и сезонного гриппа, исследователи изучили данные 2 470 пациентов в Северной Америке и Европе, которые были собраны правительственными агентствами в 1994-1998 годах.