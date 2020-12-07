COVID-19 в Европе: начало вакцинации и новые меры

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Во вторник в Великобритании начнется самая масштабная программа массовой вакцинации в истории страны. Больница Кройдонского университета на юге Лондона одной из первых получила партию вакцины от коронавируса американской компании «Пфайзер» и ее немецкого партнера «Бионтек».

На данном этапе прививки будут сделаны медицинским работникам, а также людям, проживающим в домах престарелых, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

«Вакцина хранится в морозильнике при температуре -70 градусов Цельсия и мы будем доставать ее оттуда по мере необходимости. Сейчас в больнице мы проводим последние проверки, чтобы начать вакцинацию среди граждан наиболее уязвимой категории», — говорит Луиз Кохлан, главный фармацевт больницы Кройдонского университета.