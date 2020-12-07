Р. Вайнене: ограничения для торговцев очень строгие

Правительство Литвы со среды ужесточает условия карантина и ограничения для торговцев, и глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене говорит, что эти ограничения очень строгие, но они будут соблюдаться.

Правительство в понедельник постановило, что со среды в торговых центрах будут в большей степени ограничивать потоки клиентов с тем, чтобы обеспечивалось требование 15 кв метров в более мелких торговых центрах или 30 кв. метров в крупных торговых центрах на одного посетителя, а вся торговая площадь больше 10000 кв. метров.

«Прямые требования по торговой площади, которые уменьшают потоки в магазинах, находящихся в торговых центрах, увеличиваются в три раза. (…) Это не какие-то новые требования, потому что ограничения по площади были и до сих пор, просто нужно будет пересмотреть цифры. Знакомое требование, но очень сильно ужесточенное», — сказала BNS Р. Вайнене.