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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Р. Вайнене: ограничения для торговцев очень строгие

Photo by photoheuristic.info on Foter.com / CC BY

Правительство Литвы со среды ужесточает условия карантина и ограничения для торговцев, и глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене говорит, что эти ограничения очень строгие, но они будут соблюдаться. 

Правительство в понедельник постановило, что со среды в торговых центрах будут в большей степени ограничивать потоки клиентов с тем, чтобы обеспечивалось требование 15 кв метров в более мелких торговых центрах или 30 кв. метров в крупных торговых центрах на одного посетителя, а вся торговая площадь больше 10000 кв. метров.

«Прямые требования по торговой площади, которые уменьшают потоки в магазинах, находящихся в торговых центрах, увеличиваются в три раза. (…) Это не какие-то новые требования, потому что ограничения по площади были и до сих пор, просто нужно будет пересмотреть цифры. Знакомое требование, но очень сильно ужесточенное», — сказала BNS Р. Вайнене.

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На автомобильных стоянках перед магазинами, торговыми центрами, рынками и прочими местами общественной торговли разрешается заполнять не более 20% всех мест для стоянки транспортных средств, за исключением работников и стоянок для инвалидов.  

По словам Р. Вайнене, это требование для торговцев будет новым, оно призвано регулировать потоки косвенным образом. 

Во всех магазинах, торговых центрах, рынках и прочих местах общественной торговли и оказания услуг рекомендуется не проводить акций, распродаж, часов скидок, которые увеличивают потоки покупателей, увеличить количество работающих касс, чтобы в очереди стояло не более 5 человек, установить более длительное время работы, одновременно в магазине может находиться один представитель семьи. 

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