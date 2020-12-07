Вместо вдовьей пенсии пенсия для одиноких пенсионеров

Nuotrauka vilnius.lt/Sauliaus Žiūros

«Вместо вдовьей пенсии мы введем пенсии для одиноких пенсионеров, размер которых будет не менее 11% от средней пенсии по старости (имея необходимый стаж) в месяц », — говорится в проекте.

В настоящее время средняя пенсия по старости с требуемым стажем работы составляет 400 евро, поэтому пенсия для одиноких людей пенсионного возраста будет около 44 евро.

В интервью BNS в прошлом месяце И. Шимоните заявила, что пенсии одиноких пенсионеров будут проще, чем нынешние пенсии вдов, и помогут снизить относительную бедность.