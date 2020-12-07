Вместо вдовьей пенсии пенсия для одиноких пенсионеров

«Вместо вдовьей пенсии мы введем пенсии для одиноких пенсионеров, размер которых будет не менее 11% от средней пенсии по старости (имея необходимый стаж) в месяц », — говорится в проекте.
В настоящее время средняя пенсия по старости с требуемым стажем работы составляет 400 евро, поэтому пенсия для одиноких людей пенсионного возраста будет около 44 евро.
В интервью BNS в прошлом месяце И. Шимоните заявила, что пенсии одиноких пенсионеров будут проще, чем нынешние пенсии вдов, и помогут снизить относительную бедность.
«Сейчас, когда считают вдовью пенсию, выясняют, кто с кем развелся и когда, кто чьей женой был или не был мне это кажется слишком сложным. Если человек живет один, значит, ему просто труднее вести хозяйство, чем двум людям, получающим две маленькие пенсии », — сказала И. Шимоните.
Проект государственной программы должен быть внесен в Сейм во вторник.
Информация ЛК по сообщению BNS