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Журнал Time поставил крест на 2020-м, объявив его худшим в истории

Фото pixabay.com

Американский еженедельник Time разместил на обложке нового номера, который выйдет 14 декабря, перечеркнутые цифры 2020, назвав уходящий год худшим. «В истории США и, конечно, в мировой истории были времена и похуже, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому», — пишет в ведущей статье кинокритик Стефани Захарек.

«Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление об экономических лишениях, вызванных Великой депрессией, и за 80, чтобы сохранять память о Второй мировой войне и ее ужасах. У остальных не было подобной подготовки», — продолжает автор.

Проводя аналогии с кино, Захарек предположила, что, если бы 2020 год был фильмом-антиутопией, его бы захотелось выключить уже через двадцать минут. В отличие от вымышленного апокалипсиса, он был «не только мучительным, но и раздражающе обыденным; повседневная рутина обратилась против нас».

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Помимо коронавируса и сопряженных с ним проблем, журналистка вспомнила о природных бедствиях — пожарах в Австралии и Калифорнии, спорных действиях и заявлениях действующей администрации США, смерти таких людей, как судья Рут Гинзбург, борец за гражданские права Джон Льюис, баскетболист Коби Брайант, актер Чедвик Боузман, о вызвавшем масштабные протесты убийстве Джорджа Флойда.

«Американцы по своей природе оптимистичны. Вот почему наши союзники любят нас, даже если они тайно издеваются над нами за нашей спиной — но нам все равно! <…> Оптимизм — наша самая нелепая и величайшая черта. В Америке не может быть всегда утро. Иногда нам нужно пережить самый темный час. Рассвет ждет своего часа», — заключает автор статьи.

NEWSru.com

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