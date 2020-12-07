Г. Науседа утвердил состав правительства И. Шимоните

В составе кабмина — девять министров, предложенных партией консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы, три министра, делегированных Партией свободы, и два министра, которых предложило Либеральное движение.

Министерство финансов возглавила Гинтаре Скайсте,

Министерство обороны — Арвидас Анушаускас,

Министерство внутренних дел — Агне Билотайте,

Министерство здравоохранения — Арунас Дулькис,

Министерство иностранных дел — Габриэлюс Ландсбергис,

Министерство социальной защиты и труда — Моника Навицкене,

Министерство образования, науки и спорта — Юргита Шюгждинене,

Министерство энергетики — Дайнюс Крейвис,

Министерство сельского хозяйства — Кястутис Навицкас,

Министерство экономики и инноваций — Аушрине Армонайте,

Министерство юстиции — Эвелина Добровольска,

Министерство транспорта — Марюс Скуодис,

Министерство окружающей среды — Симонас Гентвилас,

Министерство культуры — Симонас Кайрис.

Г. Науседа также назвал амбициозной программу нового правительства.

«Она действительно амбициозная, соответствует тем вопросам, которые я поднимаю в качестве целей государства всеобщего благосостояния. Довелось немало дискутировать с кандидатами в министры, и я могу твердо сказать, что во многих случаях установки, цели, стратегии совпадают, поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество и в дальнейшем», — сказал Г. Науседа.

И. Шимоните надеется, что обсуждение правительственной программы в парламенте состоится в ближайшее время и новый кабмин сможет приступить к работе.

«Время сейчас, видимо, является решающим фактором, если иметь в виду и ситуацию с COVID, и необходимость утверждения государственного и других бюджетов на следующий год, чтобы мы могли слаженно начать приходящий год. Времени для этих решений у правительства будет немного», — подчеркнула премьер.

Г. Науседа говорит, что важны будут все министерства, но его самое пристальное внимание будет направлено на сферы образования, культуры, экономического благосостояния и социальной справедливости.

Он подчеркнул, что утвержденные министры соответствуют его требованиям по опыту, квалификации, «порядочности и репутации».

Президент также позитивно оценил отраженное в программе правительства стремление улучшить состояние системы образования, «в корне — не косметическими мерами, а вполне четкими и понятными для общества решениями и с целью достижения национального согласия».

«Поэтому я надеюсь на тесное сотрудничество с руководителями конкретных министерств, думаю, что этот контакт мы сохраним на протяжении всего срока полномочий, так как (…) первые наши встречи с кандидатами были очень конструктивными, деловыми», — добавил глава государства.

Правительство приступит к работе, когда сейм утвердил его программу и министры дадут присягу.