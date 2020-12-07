Начались отборочные игры Всемирного онлайн чемпионата по «Футболу для дружбы» с участием юных футболистов из Литвы

  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Возраст - не помеха для обучения и приобретения новых навыков

Подробнее...
default image
Г. Науседа утвердил состав правительства И. Шимоните

Подробнее...
default image
Журнал Time поставил крест на 2020-м, объявив его худшим в истории

Подробнее...
default image
Вместо вдовьей пенсии пенсия для одиноких пенсионеров

Подробнее...
default image
Р. Вайнене: ограничения для торговцев очень строгие

Подробнее...
default image
COVID-19 в Европе: начало вакцинации и новые меры

Подробнее...
default image
У младшеклассников - каникулы со следующей недели, старшеклассники со среды - на удаленку

Подробнее...
default image
В ЕС утвердили санкции за нарушения прав человека

Подробнее...
default image
Руководство Литвы поздравило Финляндию с Днем независимости

Подробнее...
default image
США объявили о выводе войск из Сомали

Подробнее...
default image
Саммит ЕС впервые пройдет в очном формате с начала второй волны коронавируса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: Литва стремится ускорить введение новых санкций в отношении Беларуси

Подробнее...
default image
Карантин в Литве продлен до конца года: дом можно будет покидать только по важным причинам

Подробнее...
default image
В России из-за пандемии предлагают ограничить передвижение между регионами

Подробнее...
default image
И. Шимоните надеется, что президент утвердит состав Кабмина в понедельник

Подробнее...
default image
ЕС и Великобритания приостановили консультации по Brexit

Подробнее...
default image
Правительственный комитет обсудит ужесточение карантинных правил

Подробнее...
default image
В Литве предлагается на выходные дни закрывать магазины непищевых товаров

Подробнее...
default image
Из ФАО сообщают о резком росте цен на основные продукты питания

Подробнее...
default image
Среди абитуриентов в Литве экзамен по английскому остается самым популярным

Подробнее...
default image
Эстония ввела дополнительные ограничения

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1386 новых случаев коронавируса, 11 смертей

Подробнее...
default image
В Испании задумались о четырехдневной рабочей неделе

Подробнее...
default image
В списке затронутых вирусом стран оказалась Польша, исключены 4 государства

Подробнее...
default image
Повысятся досрочные пенсии

Подробнее...
default image
Новые тарифы на техосмотр

Подробнее...
default image
Корректировка расценок Центра регистров

Подробнее...
default image
В столице - продуктовая помощь одиноким пожилым людям

Подробнее...
default image
Схема помощи предприятиям

Подробнее...
default image
Растут и безработица, и зарплаты

Подробнее...
default image
«Под вильнюсским зонтиком»

Подробнее...
default image
Негласные сделки

Подробнее...
default image
Контроль над разведкой

Подробнее...
default image
Настоятельные рекомендации

Подробнее...
default image
Сильный бизнес в процветающем обществе - возможно ли это в Литве?

Подробнее...
default image
Рождественские акценты столицы

Подробнее...
default image
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2219 новых случаев коронавируса, 12 смертей

Подробнее...
default image
Элитный алкоголь… из гаража

Подробнее...
default image
Премия мира и суд над диссидентом: 45 лет спустя

Подробнее...
default image
«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино«Серебряный журавль» – настоящий праздник кино

Подробнее...
Спорт

Начались отборочные игры Всемирного онлайн чемпионата по «Футболу для дружбы» с участием юных футболистов из Литвы

Фото Football for Friendship

7 декабря — 8 декабря на платформе Football for Friendship Digital проходят отборочные игры Всемирного онлайн чемпионата по «Футболу для дружбы». Литву на чемпионате представляют два юных футболиста Симас Грабаускас и Лукас Ошкинис.

В результате онлайн-жеребьевки были определены составы 32 международных сборных (8 групп по 4 команды в каждой). По традиции, команды получили названия редких видов животных.

Симас играет под ником SIMAS62 в команде Giant Manta Ray (группа G).

реклама

Лукас (игровой ник LUKI) стал участников команды Harpy Eagle (группа A).

Финал чемпионата eWorld Championship (eF4F) пройдет в прямом эфире 9 декабря 2020 года. Присоединяйтесь и болейте за ребят из Литвы. Главным призом для лучших участников сезона станут билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 года в Стамбуле.

Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы», в котором принимают участие мальчики и девочки 10–14 лет из более чем 100 стран мира, проходит с 27 ноября по 9 декабря 2020 года на онлайн-платформе Football for Friendship Digital.

Международный чемпионат по «Футболу для дружбы» традиционно проходит в разных городах в преддверии финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Чтобы сохранить ожидаемое детьми всего мира мероприятие, в этом году соревнования решено провести онлайн – в новом игровом футбольном симуляторе Football for Friendship World.

Первыми в игру сыграют Юные Участники программы «Футбол для дружбы». Для широкой аудитории игровое приложение станет доступно 10 декабря – во Всемирный день футбола. Скачать его можно бесплатно для MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

В 2020 году «Футбол для дружбы» проходит в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.