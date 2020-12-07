Начались отборочные игры Всемирного онлайн чемпионата по «Футболу для дружбы» с участием юных футболистов из Литвы

Лукас (игровой ник LUKI) стал участников команды Harpy Eagle (группа A).

Финал чемпионата eWorld Championship (eF4F) пройдет в прямом эфире 9 декабря 2020 года. Присоединяйтесь и болейте за ребят из Литвы. Главным призом для лучших участников сезона станут билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 года в Стамбуле.

Всемирный онлайн-чемпионат по «Футболу для дружбы», в котором принимают участие мальчики и девочки 10–14 лет из более чем 100 стран мира, проходит с 27 ноября по 9 декабря 2020 года на онлайн-платформе Football for Friendship Digital.

Международный чемпионат по «Футболу для дружбы» традиционно проходит в разных городах в преддверии финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА. Чтобы сохранить ожидаемое детьми всего мира мероприятие, в этом году соревнования решено провести онлайн – в новом игровом футбольном симуляторе Football for Friendship World.

Первыми в игру сыграют Юные Участники программы «Футбол для дружбы». Для широкой аудитории игровое приложение станет доступно 10 декабря – во Всемирный день футбола. Скачать его можно бесплатно для MS Windows, Apple MacOS, Android, iOS.

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. За прошедшие семь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 6 тысяч участников и приобрела свыше 5 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

В 2020 году «Футбол для дружбы» проходит в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.