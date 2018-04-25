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COVID-19: в США ввели чрезвычайное положение

Фото facebook

В США президент Дональд Трамп объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации, чтобы противодействовать распространению коронавируса. Об этом он заявил на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.

«Я официально объявляю сегодня общенациональную чрезвычайную ситуацию. Данная мера открывает доступ к выделению $50 млрд — значительным средствам — для штатов, территорий и местных властей для борьбы с этим заболеванием», — заявил Трамп.

Введение чрезвычайного положения позволят убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов. Ранее американская администрация получила от Конгресса $8,3 млрд долларов для сдерживания масштабов инфекции.

По данным американских СМИ, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.

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Напомним, с 13 марта Трамп на 30 дней запретил въезд в США из Европы на 30 дней.

korrespondent.net

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