Цвет настроения жителей Литвы мрачный?

По сравнению с январем 2019 года в Литве на 1% сократилось количество жителей, уверенных в том, что экономическое положение в стране улучшается, – с 31 до 30%, что ситуация ухудшается, считают 21% жителей, информирует Департамент статистики.
Сообщается, что количество жителей, которые считают, что их экономическое положение за год улучшится, сократилось с 27 до 25%. Число жителей, утверждающих, что за год их положение улучшилось, осталось прежним — 23%, а тех, у кого положение ухудшилось, сократилось с 22 до 19%. Накопить какое-то количество средств за год надеялись 46% участников опроса, 17% сказали, что не надеются ни на какие накопления (в декабре таких было соответственно 45 и 18%).
Между тем в свете того, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в прошлом году вырос почти на 4%, экономисты и специалисты в сфере статистики прогнозируют, что рецессивные настроения в Германии и разногласия между Китаем и США не обязательно отражаются в показателях литовской экономики, сообщает BNS.
Глава Департамента статистики Юрате Петраускене утверждает, что показатели экономического роста в прошлом году поддерживала добавочная стоимость, создаваемая промышленными предприятиями и компаниями услуг.
«Наибольшее положительное влияние на рост ВВП оказала добавочная стоимость, создаваемая промышленными компаниями и предприятиями услуг, и экономика в прошлом году росла интенсивней, чем в 2018 году», – заявила Ю. Петраускене на пресс-конференции.
Экономика быстро росла, невзирая на то, что в одной из стран, являющейся важнейшим рынком экспорта литовских товаров, — Германии преобладали рецессивные настроения.
Экономист Ромас Лазутка сказал, что замедление немецкой экономики еще не означает того, что это сразу же отразится на литовской. «Если экономики Германии и России, которые являются основными партнерами экспорта, замедлили рост, то не обязательно и наша экономика должна замедлиться», – заявил на пресс-конференции Р. Лазутка.
«Представьте простой пример – если в германской автомобильной промышленности есть проблемы, увольняют людей, и они меньше могут покупать, то это вовсе не означает, что они откажутся покупать литовский сыр или литовский диван. Возможно, они не будут покупать финский диван и купят литовский, потому что меньше зарабатывают и финский им не по карману», – рассуждал он.
Экономист Вайдас Навицкас заверил, что литовская экономика следует за Западной Европой. «Действительно, нужно порадоваться темпам роста ВВП, он рос быстрее, чем прогнозировалось. В 2019 году для еврозоны прогнозировался рост в 1,1%, у нас был рост в 3,9%. Мы следуем за странами Западной Европы», – сказал В. Навицкас.
Несмотря на это, в Литве все еще высокий уровень безработицы, в прошлом году он составил 6,3%.
Как сообщил Департамент статистики, внутренний валовой продукт Литвы в прошлом году увеличился на 3,9% и в ценах того периода составил 48,3 млрд евро, а только в четвертом квартале 2019 года в ценах того времени ВВП составил 12,6 млрд евро – на 1,3% больше, чем в июне-сентябре прошлого года.
В 2019 г. уровень безработицы в Литве составил 6,3% – это на 0,2 процентных пункта больше, чем в 2018. Годовая инфляция в декабре составила 2,8%, месячная – 0,5%.
Подготовлено литовскими СМИ
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